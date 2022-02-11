北京冬奧無緣獎牌 美雪板名將懷特淚眼揮別粉絲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社河北省張家口11日綜合外電報導）美國雪板傳奇名將懷特（Shaun White）預定在北京冬季奧運會後退役，他今天在男子半管賽拿下第4名，無緣頒獎台，最後是日本選手平野步夢奪金。

平野步夢拿過兩面冬奧銀牌，這次以一連串反重力技巧驚豔全場，最後以96分奪金。

澳洲好手詹姆斯（Scotty James）以92.50分鍍銀，瑞士選手舍雷爾（Jan Scherrer）87.25分摘銅，懷特以85分排名第4。

法新社報導，懷特前兩輪順利完賽，但第3輪跌倒失分，無緣獎牌。

他滑入終點區時神情黯然，眼中含淚，然後微笑向觀眾揮手。

懷特擁有破紀錄的15面世界極限運動會（X Games）金牌，其中2面是雪板冠軍。現年35歲的他拿過3面奧運半管金牌。懷特自從少年時期闖入世界舞台後，過去20年來一直是男子雪板運動界偶像。

路透社提到，懷特一再告訴記者，他一路走來，心中非常感恩，「我今天並不難過，我職業生涯留下的事蹟才是重點」。

他還說「看到新生代崛起，真是太棒了」，並稱讚平野步夢等好手的技巧持續拉高這項運動的水準。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110211