李玟儀失誤仍堅持不放棄 外媒讚：這就是奧運精神[影]

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19歲台灣運動女將李玟儀首度叩關冬奧殿堂，成為台灣史上第1位取得冬奧高山滑雪項目資格的女子選手，最終順利完成兩趟比賽，名列第50。（中華奧會提供）

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（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣滑雪小將李玟儀在北京冬奧高山滑雪女子曲道賽首趟出發就不慎失誤，她踩著雪橇奮力走回旗門後堅持完成比賽，Eurosport也貼出李玟儀比賽影片，盛讚「這就是奧運精神。」

年僅19歲的李玟儀是台灣冬奧史上，第1位取得參賽門票的滑雪女將，而她在9日的比賽剛出發，就意外錯過旗門，她只好勉強走回旗門前，再接著繼續完成比賽。

高山滑雪賽道上設有紅、藍不同顏色的旗門，選手需依序交替穿插通過，只要錯過就會失格，且第1趟若沒成績，就無法進行第2趟，自然也就沒有排名和成績。

李玟儀為了彌補錯過旗門的失誤，她光是爬上坡道的旗門就浪費了不少時間，最後首趟以1分36秒49完成，也取得第2趟資格，最終她以總和2分46秒04，名列第50作收。

雖然李玟儀的成績不算突出，不過她堅持完賽的精神，也獲得外媒肯定，歐洲最大的有線體育電視頻道Eurosport，就在臉書PO出李玟儀比賽影片，並寫下：「這就是奧運精神，來自台灣的李玟儀拒絕放棄，所以她取得了第2趟的機會。」

不少網友看到影片後也紛紛留言表達敬佩，也有網友認為李玟儀的比賽影片，是很棒的學習教材，因為你不可能在任何地方都保持完美，關鍵是去嘗試、且不要放棄。（編輯：屈享平）1110211