李玟儀開賽摔一下 以為奧運就這樣結束了

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19歲台灣運動女將李玟儀首度叩關冬奧殿堂，成為台灣史上第一名取得冬奧高山滑雪項目資格的女子選手，最終順利完成兩趟比賽，名列第50。（中華奧會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年2月9日

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣女將李玟儀今天北京冬季奧運女子曲道賽首趟賽事一開賽雖發生失誤，所幸重新爬回賽道，順利完成兩趟比賽，名列第50。她說，當時那一摔，想說她的奧運難道就要結束了嗎？

19歲的台灣女將李玟儀是2020青年冬季奧運國手，這次出征北京冬奧，首度叩關冬奧殿堂，成為台灣史上第一名取得冬奧高山滑雪項目資格的女子選手。

李玟儀今天冬季奧運女子曲道賽兩趟賽事均順利完賽，第1、2趟分別繳出1分36秒49、1分09秒55，且2趟成績加總2分46秒04，以名列第50結束首次冬奧之旅，而全場88名選手中僅50人完賽，李玟儀也是其中1人。

李玟儀賽後透過中華奧會表示，過去爭取冬奧參賽資格之路相當顛簸，她認為自己能順利完賽，已經很不容易。

父親兼教練李永德表示，今天是李玟儀第一個冬季奧運比賽，因此第一趟有點緊張且求好心切，剛出發的時候想要衝一下，沒想到速度有點控制不良，而他也大讚李玟儀奮戰精神，不但勇敢爬上去，還完成比賽。

李永德透露，考量李玟儀首趟出發速度太快，經討論後，決定第2趟稍微減速，她也順利完賽，很滿意女兒的表現，也向她喊話，「妳做到了」。

李玟儀回憶起首趟開賽插曲，發生失誤後，再回到賽道上，重新通過旗門，她笑著說：「今天第一趟就摔出去，還爬起來，再爬上去，當時想我的奧運難道就要結束了嗎？」

李玟儀兩趟都順利完賽，也締造台灣女將在冬奧高山滑雪項目歷史新頁，她開玩笑地說：「今天最大感想，轉播單位應該不會再放我青冬奧影片，應該會改放我在北京冬季奧運爬上去的影片。」（編輯：吳協昌）1110209

台灣女將李玟儀9日在中國北京舉辦的冬季奧運女子高山滑雪曲道賽兩趟賽事均順利完賽，兩趟分別繳出1分36秒49、1分09秒55成績，且2趟加總2分46秒04，以名列第50結束首次冬奧之旅，而全場88名選手中僅50人完賽，李玟儀也是其中1人。（中華奧會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年2月9日