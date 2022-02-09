黃郁婷穿中國隊服 黃捷：傷透高雄人的心

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）台灣競速滑冰選手黃郁婷穿中國隊服拍影片惹議，高市議員黃捷說，黃郁婷是高雄培養的選手，市府待黃家不薄，不該做出傷害台灣行為；前國策顧問郝明義則質疑這是經過盤算的精明操作。

黃捷今天在臉書發文說，近日黃郁婷穿上中國隊服引起軒然大波，看在高雄人眼中，更不是滋味。黃郁婷是高雄培養出來的選手，從國小到大學都在高雄。身為教練的黃爸爸，也曾是陽明國中溜冰隊教練。

黃捷指出，2009年的高雄世運，黃郁婷勇奪3金，當時的市長陳菊也特別選定黃郁婷的故鄉仁武區，在仁武八卦運動公園興建高雄國際滑輪溜冰場，造福更多滑輪溜冰的小選手。

黃捷說，市府待黃家不薄，陽明國中、高雄高工、中山大學，都給了黃爸爸教練缺。但黃郁婷在北京冬奧所作所為，卻傷透了高雄鄉親的心。

她批黃郁婷「接二連三的捧中言論，對得起身上那件國家隊的隊服嗎？對得起高雄這群以當上台灣隊為目標，不斷努力的小選手嗎？」國家隊選手不該做出傷害台灣的行為，更不能淪為中國統戰工具，想留在「中國主場」，就請卸下國家隊的隊服。

郝明義日前則在臉書發文，質疑這是黃郁婷經過盤算的精明操作。黃郁婷自稱影片是之前在美國鹽湖城培訓時穿了中國隊服拍的，意味這並非在北京一時興起、腦袋發昏的白目行為，而是刻意的選擇，事後也沒有公開道歉。

郝明義認為，黃郁婷不公開道歉也是經過計算，事後回應拿「運動歸運動」為自己辯白，還說可以不用幫她加油，可見她不在乎。甚至質疑黃郁婷與其父擔任中國滑輪品牌代言人，很清楚這場事件對她的知名度及在中國代言的好處。

郝明義說，政府必須小心此事的後續影響，若坐視不管，恐對不起如在開幕式替台灣喊出「台灣團」的NHK等國際友人，及那些在運動場上始終記得台灣主體的選手。（編輯：吳協昌）1110209