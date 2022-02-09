法國唯一官方代表確診 證實無緣前往北京冬奧

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（中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電）法國派至北京冬奧的唯一官方代表體育權理部長馬拉希尼亞努昨天爆出確診COVID-19，並宣布將取消前往北京奧運為選手加油的行程。依據原計畫，她本將停留至15日，不會參與20日的閉幕。

馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu）原先預計於11至15日間赴北京參與奧運，但昨天她在推特上宣布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診。

她寫道，「在出發參加冬奧前的COVID-19強制檢驗中，我檢查結果為陽性。不能去支持我們的選手和表達支持，我心情沉重。我心與他們同在，且在遠端持續我的任務」。

馬拉希尼亞努是法國政府唯一派往參加北京冬奧的官方代表，且法國沒有派任何代表出席奧運開閉幕的儀式。

就在7日，馬拉希尼亞努還對RMC電台表示，她前往中國「沒有任何顧忌」。她說：「今天，我們是在和全世界對話。」

對於沒有派官方代表出席開閉幕儀式，她受訪時指出，總統馬克宏（Emmanuel Macron）已表明這並非抵制，並強調法國的立場是要和中國在各個議題上進行對話。（編輯：黃自強）1110209