平野步夢贏偶像懷特奪雪板金牌 賽後相擁祝福

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本雪板選手平野步夢今天在北京冬奧男子半管賽擊敗美國傳奇名將懷特摘金。平野從小憧憬擊敗懷特，過去2屆冬奧都輸給懷特拿銀牌，這次平野終於奪金，賽後懷特擁抱他予以祝福。

35歲的懷特（Shaun White）今天在男子半管項目決賽前兩輪順利完賽，但第3輪跌倒失分，僅拿下第4名，無緣獎牌，他預定在北京冬季奧運後退役。

日本放送協會（NHK）報導，平野步夢今天決賽第1輪僅排名第9，但第2輪成功做出空中斜軸轉體3周1440度（triple cork 1440）的最高難度動作，使他獲得高分91.75分，排名一口氣上升到第2；加上第3輪的一連串優異技巧獲96.00分，最後逆轉奪金。

今年23歲的平野曾在2014年及2018年兩屆冬奧獲銀牌，這次北京冬奧是第他第3度出賽與首次摘金，也是日本選手首度在冬奧雪板競賽項目獲得金牌。。

報導說，平野4歲時在哥哥的影響下開始學習雪板，在他童年時期，男子雪板運動界獲獎無數的懷特正是他憧憬擊敗的目標。

平野15歲時首度出賽2014索契冬奧獲得銀牌，當時的金牌得主正是懷特；平野2018年平昌冬奧再度與懷特交手時，曾一度領先，但懷特後來居上，並在最後逆轉奪金，平野拿了第2面銀牌。

這次北京冬奧平野以優異的表現驚豔全場，終於拿下金牌，賽後平野與懷特兩人並擁抱彼此予以祝福。

以懷特為榜樣而一路磨練技巧的平野說，懷特總是不斷的自我挑戰，給了他很好的刺激。

懷特受訪時表示，他一路走來，心中非常感恩，「我今天並不難過，我職業生涯留下的事蹟才是重點」。

他還說，「看到新生代崛起，真是太棒了」，並稱讚，平野步夢等好手的技巧持續拉高這項運動的水準。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1110211