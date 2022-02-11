義國甜姊兒冬奧冰壺混雙摘金 兼職店員寫傳奇

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（中央社羅馬11日綜合外電報導）義大利冰壺混雙組合莫桑奈爾和康斯坦丁尼8日在北京冬奧冰壺混雙決賽以8比5擊敗挪威夫妻檔，奪下隊史首面冰壺金牌。康斯坦丁尼首次參加冬奧就摘金，兼職店員轉身變成女英豪。

2026年冬季奧運將在義大利米蘭市（Milan）和附近滑雪勝地柯蒂納戴比索（Cortina d'Ampezzo）舉行，莫桑奈爾（Amos Mosaner）和康斯坦丁尼（Stefania Constantini）將在母國展開冰壺混雙衛冕大業。

莫桑奈爾和康斯坦丁尼在北京冬奧未嚐敗績，自循環賽開始連贏10場闖進決賽，成為大黑馬，對決曾在2018年韓國平昌冬奧拿下混雙銅牌的挪威夫妻檔史卡斯利恩（Kristin Skaslien）和內德雷高特恩（Magnus Nedregotten）。

雙方戰至最後才分出勝負，康斯坦丁尼在決勝時刻的投壺將挪威對手兩冰壺撞出中心圈外，拿下關鍵2分，終場以8比5獲勝，義大利混雙組合寫下11連勝，她同時也拿下生涯首面冰壺混雙金牌，這也是義大利首面冰壺獎牌。

這是22歲的康斯坦丁尼首度踏上冬奧殿堂，她的隊友莫桑奈爾則曾代表義大利出戰2018年平昌冬奧冰壺男子團體賽。

康斯坦丁尼來自義大利北部小鎮柯蒂納戴比索，不只會游泳、打網球、滑雪，還會跳嘻哈舞，然而小學8歲時，一名朋友帶她認識冰壺後，她開始對冰壺著迷。

她接受Fra Noi雜誌訪問時說：「我開始玩冰壺的那一刻，點燃我生命的火花。我開始變得愈來愈熱情，慢慢地我開始放棄所有其他活動。」

但作為全職冰壺選手因經濟無法支持，平時她還要在戶外用品店The North Face當兼職店員，上班前一大早還得進行有氧和舉重訓練。

由於義大利女子冰壺隊沒有取得參賽資格，康斯坦丁尼是2022年北京冬奧義大利冰壺隊唯一的女性。

康斯坦丁尼在比賽結束後表示：「在義大利，沒什麼人知道冰壺這項運動。在這一週，開始有很多人關注，他們開始對這項運動產生興趣，所以這對義大利推動冰壺運動相當重要。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110211