北京冬奧發言人稱台灣屬中國 外交部駁斥

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北京冬奧組委會發言人嚴家蓉17日在記者會聲稱「台灣是中國不可分割的一部份」，外交部18日嚴正駁斥嚴家蓉的說法是不實陳述。圖為北京永定門廣場設置奧運會徽。（中新社）

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（中央社記者黃雅詩台北18日電）北京冬奧組委會發言人嚴家蓉昨天在記者會聲稱「台灣是中國不可分割的一部份」，外交部今天嚴正駁斥嚴家蓉的說法是不實陳述，中國官員公然利用奧運場域做不當政治宣傳，已嚴重違背奧會憲章「奧運不得政治化」規定。

外交部發言人歐江安向中央社表示，中方說法也遭到國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）糾正，要求中國必需依據奧會憲章精神保持政治中立；外交部嚴厲譴責中方發表貶損台灣國家主權的不實言論，並表達嚴正抗議。

外交部重申，台灣就是台灣，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國政府從未統治過台灣，唯有經由台灣人民自由選舉的政府，才能在國際間代表台灣人民；無論中國政府如何扭曲其對台灣的主張，都無法改變客觀事實，台灣參與奧林匹克運動會，也是單獨參與，而非其他國家的一部份。

外交部強調，奧林匹克運動是和平年代國家競爭場域，嚴家蓉刻意忽視中華民國台灣的國家主權事實，已為奧林匹克五環（The Olympic Rings）象徵的和平精神蒙上陰影，將遭台灣人民及國際社會唾棄。（編輯：林克倫）1110218