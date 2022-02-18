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北京冬奧2/300

北京冬奧發言人提一中 陸委會：政治介入體育

2022/2/18 22:19
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（中央社台北18日電）針對北京冬奧組委會發言人嚴家蓉昨天在例行記者會倡議「一中原則」，陸委會今天對陸方企圖以政治力公然介入國際體育活動，表示嚴正譴責，並指如此淺薄脫序的政治操作無效。

美聯社報導，北京冬奧組委會17日舉行本屆賽會最後一場每日例行記者會，中國大陸籍發言人嚴家蓉答覆外媒提問時稱，「台灣是中國不可分割的一部分」，隨即遭在場記者質疑如此表態是否將奧運政治化。

大陸委員會今天透過書面表示，嚴家蓉於17日違反奧會憲章「奧運不得政治化」的規定，利用奧會記者會場合，公然發表「台灣是中國不可分割的一部分」等謬誤言論，陸委會予以嚴正譴責。

陸委會表示，中共當局近期藉由主辦冬奧的機會，公然進行大外宣與政治統戰宣傳，倡議其錯誤的「一中原則」，台灣民眾堅決反對。

陸委會強調，兩岸互不隸屬是客觀現狀與事實，台灣民意從未接受中共矮化侵犯台灣的政治主張與兩岸關係路徑，台灣的未來是由台灣人民自主決定，並非中共當局可以置喙干預。

陸委會表示，陸方違反奧運政治中立的精神，其淺薄脫序的政治操作，除了貽笑國際與徒增台灣民眾反感外，並無法達到任何效果。

陸委會最後呼籲中共作為今年冬季奧運的主辦方，與其耗費資源，進行政治統戰宣傳與「大外宣」，不如以務實開放的態度，傾聽台灣人民堅持民主自由生活方式的心聲，積極回應國際社會對於中國大陸人權狀況的關切，如此才能經由舉辦「北京冬奧」，營造友善、負責任的大國形象，真正達到「團結、和平、相互尊重理解」的奧運會精神。（編輯：楊昇儒）1110218

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