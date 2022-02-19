波蒂斯挺過難關 勇奪紐西蘭冬奧史上第2金

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（中央社張家口19日綜合外電報導）紐西蘭男子自由式滑雪選手波蒂斯（Nico Porteous）今天出賽北京冬季奧運，他熬住了變化莫測的刺骨寒風，也挺過一次驚險的摔倒，最終拿下紐西蘭史上第2面冬奧金牌。

20歲的波蒂斯在U型場地技巧決賽中奪冠。這場比賽在強風中展開，他在最後一輪還摔了一次，耳朵受傷流血，肩膀也感到疼痛。

好在波蒂斯第一輪就拿下足以勝出的93.00分，打碎了美國選手魏斯（David Wise）在冬奧三連霸的美夢。波蒂斯的紐西蘭隊友跳起毛利人（Maori）傳統的哈卡舞（Haka），向他道賀。

紐西蘭雪板運動員薩多斯基-薛諾特（Zoi Sadowski Synnott）2月6日在女子斜坡雪板項目奪冠，抱回紐西蘭史上冬奧首金。波蒂斯說，看著她創造歷史，感覺「幾乎驚心動魄，也真的很激勵人心」。

波蒂斯在2018年平昌冬奧U型場地技巧項目摘銅。他說，看到薩多斯基-薛諾特奪金，讓他能靜下心來為當下付出全力。

在2014年索契冬奧及2018年平昌冬奧接連奪冠的魏斯以90.75分獲得銀牌。他說，今天的比賽完全取決於天氣，他賽前就覺得，最後站上頒獎台的選手，表現或許不會太出色。

不過，讓波蒂斯抱回金牌的第一輪表現絕不平庸，只是他自己也承認需要「一點運氣」才能奪金。

他說：「保持雙腿和身體溫暖是一場持久的艱苦奮鬥，因為沒什麼比參賽時肌肉冷卻、感覺遲鈍更糟糕的事了。在這項運動中，尤其像今天這樣的日子，任何人都有可能勝出。」

美國選手費瑞拉（Alex Ferreira）以86.75分拿下銅牌。他在2018年平昌冬奧鍍銀，如此一來，上屆冬奧的前3名選手今年又在頒獎台上聚首，只是名次不同。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1110219