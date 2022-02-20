更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／「女孩不能仰賴對方避孕」台裔醫生推廣選擇性經期
國際

特派專欄／「女孩不能仰賴對方避孕」台裔醫生推廣選擇性經期

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量
文化

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量

美麗島事件史料 揭密情治機關找黑道攻擊雜誌社
政治

美麗島事件史料 揭密情治機關找黑道攻擊雜誌社

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
北京冬奧
新聞專題
北京冬奧2/300

冬奧男子冰球決賽 芬蘭擊敗俄羅斯奪隊史首金

2022/2/20 16:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京20日綜合外電報導）北京冬奧最後一場賽事男子冰球決賽今天登場，芬蘭隊後來居上以2比1擊退衛冕軍俄羅斯，拿下隊史首面冰球金牌。這也是芬蘭繼男子越野滑雪項目之後，於北京冬奧再度摘金。

法新社報導，今天比賽首節，芬蘭隊的比約尼寧（Hannes Bjorninen）因為高桿犯規（high-sticking）被送進判罰室（Penalty Box），隨後俄羅斯隊的葛里戈林柯（Mikhail Grigorenko）率先得分。

但芬蘭隊的攻勢更加團結，整場比賽多數時間冰球都在他們的掌控之下，並頻頻創造機會。

到了第二節，芬蘭隊的波卡（Ville Pokka）一記擊球先穿過俄國隊後衛的雙腿，再越過身高兩公尺的俄國守門員費多托夫（Ivan Fedotov）追平比分。

最後一節開始後30秒，芬蘭隊靠比約尼寧拿下致勝分，而且接下來差點拿下更多分數。

芬蘭與俄羅斯是北京奧運最有冠軍相的兩隊，因為北美職業冰球聯盟（NHL）基於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考量，決定不派明星球員出國，削弱了宿敵加拿大和美國隊的戰力。美加兩隊雙雙在八強賽落敗。

今年是NHL超級明星連續第2次缺席冬季奧運。冬奧與NHL賽程撞期。

由於俄國政府系統性違反禁藥規定受到懲處，俄羅斯選手僅能以俄羅斯奧會（ROC）而非國家代表隊名義參加北京冬奧。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110220

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀