李怡病癒後首發文：完成回憶錄才算走完一生

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（中央社台北24日電）作家李怡今天發文表示自己已大致康復，這次在加護病房遭到折磨，讓他改變想法，不能向死亡屈服。李怡並預告，明年將繼續推出回憶錄，因為至少要完成這件事才算「走完一生」。

李怡24日下午在臉書發表「佳節致讀友」一文，作以上表示。這是他病癒後首度發文。

85歲的李怡4月從香港移居台灣台北後，11月21日因心肌梗塞住進台大醫院治療，被迫暫停發表他的「失敗者回憶錄」，引發廣大讀者關注。所幸他恢復良好，已於5日出院。

李怡發文表示，11月22日寫上「失敗者回憶錄作者因病暫停」這句話，而「暫停」停了一個多月，不用猜也知道不是什麼小病了。這句話受到5萬多讀友關注，6000多讀友問候垂詢。因在病中，無法一一回覆，謹致歉意。

他提到，俄國作家契訶夫寫過：「很多人都喜歡講自己的病，其實病是最無趣和無奈的事。」所以，除了已有報導說他患心肌梗塞之外，其他同時引發的各種狀況，就不多講了。自己無趣，聽到人也不見得覺有趣。但一個多月過去，已經「大致康復」。

李怡指出，這幾年許多朋友跟他慶生，在吹蠟燭之前都會許個願，他這些年每年的生日願望，就是要走得爽爽快快，乾脆俐落，千萬不要全身掛著維生儀器受罪。

但他接著寫道：「當我在加護病房遭到醫療折磨時，我不免想起這生日願望。但我的想法改變了：只要有希望，不管多麼折磨，也不能夠向死亡屈服。這是意志力的考驗。而且，儘管已過85歲，活得算長命了，但我還是有事情沒有做完。我至少要完成這件事，才算走完一生。這件事，就是正寫到中途而且還未寫到自己覺得最應寫下的部分，就是我的回憶錄。」

李怡並提到，有朋友對他說，世界已經不一樣了，難得他初心不改。這句稱道的話，也可以解釋為何以「食古不化」。在病榻上，他也想到同一件事：「世界不一樣了，你講的過去的事還有意義嗎？或有，這不一樣的世界還有什麼人要看？」

他指出，「初心不改」、「食古不化」正是何以稱之為「失敗者回憶錄」的原因之一。屈原詩「亦余心之所善兮，雖九死其猶未悔」，夠古了吧？但這句話帶領他的一生。

李怡說，世界是否只有極少人願意去看，那不是他的考慮，「我追求的只是貫穿一生的生命的完成，就是有一個人初心不改，食古不化，而所追求的初心不斷受挫的人生。」

李怡最後向關心的讀友預告，進入2022年，「失敗者回憶錄」就會繼續。而且不是勉強而為，而是有信心那時身體已康復。（編輯：楊昇儒）1101224