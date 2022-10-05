李怡佩服台灣自力救濟爭民主 提醒持續保持警覺

（中央社記者張若瑤台北5日電）香港資深評論家李怡今天過世，4月他接受中央社專訪時，提醒台灣對民主持續保持警覺。李怡認為，再小也能有力量，就算以卵擊石，「雞蛋丟到高牆上，每一顆也都有自己的靈魂」。

李怡表示，台灣最初是威權的土壤，過去他在主編「七十年代」、「九十年代」時，從台灣輾轉湧至他手中的文章，皆是對政權的質疑與批判，直到1987年解嚴、1988年報禁解除，之後蔣經國離世，李怡對台灣的印象才改觀。

1988年，李怡正式踏上台灣這塊土地，當時整個社會瀰漫自由風氣，李怡在演講場合中第一次聽到「自力救濟」這個詞，「意思是自己要救自己，人家才會幫你」，「我覺得那是台灣非常重要的轉折期」。

當時距1984年發布「中英聯合聲明」的年代不遠，台灣人追著李怡犀利提問，「你怎麼看九七後的香港前途？」他笑稱這是順便算老帳，因為他的「九十年代」雜誌曾發表「江南7封信」，讓不少人質疑他被國民黨政權利用。

「這些問題很好，我都願意回答。」李怡從這些字裡行間中，感受到台灣人思想的活躍度，「雖然被威權政治壓迫，仍有很多知識份子在為台灣的自由、法治、人權努力，他們為台灣犧牲的精神，是我們香港人那時遠遠不及，也無法想像的」。

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李怡雖然認為民主制度今日在台灣已十分穩定，但仍提醒年輕人保持對自由的永恆警覺，他以「刺蔣案」為例，「黃文雄的人生整個毀掉了，他可以花錢請人做這件事，卻自己衝到前方，這是要清楚的對執政者傳達，台灣人不滿意你、不喜歡你。」他希望台灣社會不要忘記前人曾做過什麼樣的犧牲，才能有今天的民主自由。

面對中共的威脅，李怡說，如同烏克蘭被俄羅斯侵略後的反應，「只要抱持著你來我不怕死 ，再小也可以有很強烈的能量」。李怡雖然談台灣，但心中仍惦記著走上街頭抗爭的香港年輕人，「港警跟中國共產黨根本不能比，但是沒關係，雞蛋碰石頭，以卵擊石丟到高牆上，我們每一顆都有自己的靈魂」。（編輯：屈享平）1111005