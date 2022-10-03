對抗中共強權 流亡港人：身分認同是最大武器

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流亡美國的香港民主人士張崑陽（圖）2日向台灣人公共事務會FAPA洛杉磯分及洛杉磯香港論壇等台港人士演講。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年10月3日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）流亡美國的香港民主人士張崑陽訪問洛杉磯，他向中央社表示，對抗中國共產黨，香港與台灣最大武器就是身分認同，「強權終有倒下的一天」。

「它可以拿掉我們的城市，但它拿不掉我們的身分和意志。」26歲的張崑陽離開香港兩年，於一年前向美國申請政治庇護，現就讀約翰霍普金斯大學國際研究所，參與華府倡議組織「香港民主委員會」（HKDC）國會遊說工作。

張崑陽近日從華府到洛杉磯訪問，1日參與香港、維吾爾、西藏等多族裔串聯在中國領事館前的抗議行動，2日向台灣人公共事務會FAPA洛杉磯分會及洛杉磯香港論壇的台港社群演講，3日到南加大USC國際人權中心演講。

張崑陽2日在與中央社記者20分鐘訪談中，談到流亡海外的「倖存者內疚」心情；分享香港民主運動將種子播向海外的「國際線」發展；也回顧青少年時就投身社會運動，吐露「如果可以選擇，我還是要當香港人」的心聲。

張崑陽年紀輕輕，但投身社會運動已滿10年。他2012年還是一個中學生，在學校發動罷課，反對歌頌共產黨的教科書內容，之後參與雨傘革命，反送中運動期間，他加入大學生外交代表團出國遊說，2020年投身立法會選舉民主派初選。

2021年初，香港政府以國安法「顛覆國家政權」罪名，對民主派初選的參與者進行大搜捕，起訴47人。張崑陽離開香港之後，到美國尋求政治庇護，同時在國會參與遊說，到各地繼續推動民主運動，但「倖存者內疚」的心情總是跟隨著他。

他坦言，這樣的心情將會持續一輩子，「當你的朋友全都在牢房裡，相對你平安在海外，呼吸自由的空氣」。就算有一天光復香港，回到自己的家鄉，心裡的傷痕還是會一直存在著。

他指著桌上的一杯星巴克咖啡說，在牢裡連一杯咖啡都是奢求。他說，流亡是一條孤獨的路，「倖存者內疚」一直跟著，但這樣的心情推動著他「過好自己的每一天，不要辜負在坐牢的人」。他抱著使命，在海外說香港的故事、遊說美國政府與國會在對中政策上做出改變。

張崑陽在簡報中，回顧台灣民主化的歷史，是從威權走向民主，海外民主運動扮演重要的角色；而香港過去擁有自由，如今受到中共的高壓監控，香港人的聲音必須從海外集結。

張崑陽說，2020年7月香港國安法實施之後，在港人不能說話的情況下，海外港人繼續推動民主的「國際線」角色更重要，除了向國際社會發聲、遊說政府制裁中國，也努力連結在海外的離散社群（Diaspora）。

他在台灣創辦了一本海外港人雜誌「如水」，目的是延續香港人的身分認同。

「我所有一切都是香港給我的，沒有香港，我就一無所有。」他說，這個時代身為香港人，幸與不幸同時存在。不幸的是，現在是香港最黑暗的一刻，政治動盪下許多人流亡或被捕。

但他另一方面慶幸自己身為香港人，認為香港在過去享有了一段很長的光輝歲月，「如果可以選擇，我還是要當香港人」。

面對中國軍事與經濟實力的日漸強大，張崑陽對於香港民主運動的未來仍然抱著「盲目的樂觀主義」。

他說，倒不是抱持「自由民主一定會勝利」這樣的觀點，而是從人類文明的進步來看，歷史上沒有千秋萬代的朝代，共產黨面對越來越多的內部反抗、國際社會的圍堵，「強權再怎麼強大，總會有倒下得一天」。

他強調，面對中共壓迫，鞏固身分認同最重要，這點香港與台灣的情況相似「身分認同是最大武器」，解放軍可以文攻武嚇、可以軍機繞台，可以軍演，但都無法奪走台灣人的意志與身分。

他說，人類文明就是在對抗強權當中進步，因此他對光復香港的一天抱有希望。

他相信「德不孤，必有鄰」，過去這幾年無論是香港、維吾爾人、西藏或是台灣的情況，國際社會逐漸知道，這些人用自己的生命、血汗在保衛民主自由，這都是令人感動的故事，也更清楚中共的真實面目。（編輯：高照芬）1111003