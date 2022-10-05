李怡畢生追求民主人權 司馬文武：他是言論自由鬥士

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（中央社記者邱祖胤台北5日電）香港資深評論家李怡今晨過世，享壽87歲。台灣資深評論家司馬文武表示，李怡被迫流亡台灣，老病纏身仍堅持寫作到最後，是一位令人敬佩的言論自由鬥士。

司馬文武今天接受中央社記者電話訪問時表示，李怡曾說，勇氣是衡量一切品質的基礎，沒有勇氣，什麼理想、熱情甚至愛情，都無所依託。

司馬文武表示，李怡一生追求自由人權，追求真相真理，數十年如一日，是香港自由精神的典範；2020年香港淪陷，李怡被迫流亡台灣，孤單一人老病纏身，仍然堅持寫作直到最後一刻，「他真是一位令人敬佩的言論自由的鬥士」。

李怡在台友人、資深媒體人杜念中則特別推崇李怡的「九十年代」雜誌，它的發行及影響力不只是在香港，在台灣及海外也是，許多訊息來自中國大陸內部，同時也有許多來自台灣、無法在台灣本地刊登的消息及評論，在當時顯得極為重要。

杜念中接受中央社記者電話訪問表示，李怡在香港逆境之中，仍持續不斷對時局做出針砭，堅持的原則不外乎民主、人權，起碼要有法治，到最後仍努力不懈。但也由於對於中共對香港的無情統治、違反民主法治等作為提出直率的批評，最後無法待在香港，只好來到台灣。

杜念中說，李怡曾跟周遭的朋友表示，台灣相對而言較為平和、安全、民主、自由，他雖然「落難」到台灣，但在這裡受到的待遇讓他覺得相對舒適。

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李怡與台灣淵源甚深，1970年創辦雜誌「七十年代」，之後更名為「九十年代」，長期報導與分析台灣民主運動，包括雷震案、中壢事件、美麗島事件、林義雄案、陳文成案，以及鄭南榕自焚事件。

李怡生前推崇台灣人為民主而「自力救濟」，「靠自己幫自己」。當時「黨外人士」把寫好的文章或事件相關報導傳送至香港，然後再回到台灣「黨外雜誌」發表，李怡說：「人須先自助，別人才會幫你。」（編輯：張雅淨）1111005