港片半秒鐘涉政治無法公映 影中人嘆歷史被抹掉

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（中央社記者呂佳蓉台北5日電）香港電影「暗房夜空」因半秒鐘涉及政治運動的畫面無法在香港公映。劇中原型人物尹浩威說，這讓他感覺到香港有一段時間的歷史被抹掉了，它不能夠再出現，「儘管我參與過」。

「暗房夜空」曾在2017年榮獲金馬獎最佳動畫短片，故事以真人真事為題材，講述一位香港男同志在現實社會中遭受到的挫折與無力感，短片以水彩方式描繪主角的情感，刻劃其內心世界與家庭日常。

原本這部短影片在今年8月會於香港「第一屆平地影像共學計畫」公開播映，未料影片中僅半秒涉及雨傘運動的畫面，以及「莫忘初衷」的字眼，新修訂的「電檢條例」涉及國家安全審查準則，要求刪剪才能放映。最後，創作團隊堅持一刀不剪，決定取消播放。

無法在香港公開播放後，劇中的原型人物尹浩威決定在台北、台中與台南舉辦分享會，並以即興劇的方式與前來觀看的觀眾分享感觸與想法。

尹浩威接受中央社採訪時指出，當知道電影無法在香港公開播映時，他有種藝術創作遭受到限制、這樣的歷史是禁忌的感覺。

尹浩威表示，香港有一段時間的經歷與歷史被抹掉了，它不能夠在香港這個地方重新被看見，「儘管這是我參與過、觀察過的，是我這個人發生過的歷史與生活軌跡，但因為政治因素而不能再現」。

他說，在台灣舉辦分享會的初衷是希望讓更多不同的人看到影片，在沒辦法講實話的香港社會，每個人都需要好好整理與面對自身的過去，此外也想讓在台灣關注香港議題與身分認同的民眾有個安全空間去討論。

在台灣的4場分享會上會播映「暗房夜空」，接著是尹浩威以表演的形式展開一段自白。這一段自白的台詞整理自身5年的生命經驗，當中亦有提及香港歷經政治運動與社會轉變後，個人抉擇與香港社會之間的拉扯。

尹浩威指出，2019年的社會運動對香港人而言是非常大的事情，因為曾有的那段經歷，讓他對自己的身分有更多反思。因此，當下的自白表演有更多涉及這方面的演出。

分享會的最後是即興劇的環節，他會邀請觀眾告訴他表演後的感想，給他一個詞句觸發他進行表演。

尹浩威提及，在台中分享會上有一個觀眾給他的一個詞句是「身分」，並給他不同顏色的色鉛筆為現場的觀眾進行分配。

他說，在分配色鉛筆的過程中，「判斷的標準都出自於我，覺得他是男性、女性、他的感覺如何，所以他是甚麼顏色」，這場即興劇的最後是，尹浩威並沒有給自己任何一支色鉛筆。

尹浩威指出，這一場表演讓他印象深刻，這讓他知道身分是流動的，現在的身分可能是受到外力約束與掌控的。

「暗房夜空」無法在香港公開上映，這對於自身身分的影響？他說，他能夠明確的感覺到，原來一個人在一個地方的痕跡是可以被去掉的。

根據外媒自由亞洲電台報導，香港國安法生效後，現至少有10部電影因未能獲發准映證或應要求刪改情節，而被取消放映。（編輯：張淑伶）1111005