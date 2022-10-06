日本繪本畫家山脇百合子辭世 享壽80歲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京6日綜合外電報導）以兒童繪本「古利和古拉」系列套書聞名的日本繪本畫家山脇百合子傳出離世消息，出版社方面表示，山脇百合子是在9月29日病逝東京都自家，享壽80歲。

日本放送協會（NHK）報導，山脇百合子出身東京都，高中3年級時因為幫兒童文學作家的姊姊中川李枝子繪製插畫，自此成為繪本作家。

山脇百合子之後跟姊姊共同創作「古利和古拉」系列套書，及「天空色的種子」等各式各樣的繪本與童話故事。

兩人創作最成功的作品就是「古利和古拉」系列套書，從1963年出版以來受歡迎程度歷久不衰，也被翻譯成中文等在海外銷售，至今累計已銷售逾2000萬冊，現在許多日本小朋友對這套繪本也不陌生。

不僅如此，山脇百合子也發表了許多自己負責文案及繪畫的繪本及插畫等作品。

共同社報導，山脇百合子2013年曾跟姊姊共同獲得「菊池寬賞」。這個獎項是日本文學振興會為提倡文學、電影等文化方面所頒發，知名動畫導演宮崎駿也曾獲頒此獎。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一 ）1111006