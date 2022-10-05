高向鵬跌倒昏迷一年不醒享壽67歲 白冰冰盼以歌懷念

（中央社記者葉冠吟台北5日電）資深台語歌手高向鵬一年前過馬路不慎跌倒，長期陷入昏迷，藝人好友白冰冰今天證實他已逝世，享壽67歲，人不在了但歌曲依舊存在，希望大家聽到「福氣啦」就會想到他。

高向鵬以「福氣啦」一曲聞名，並曾與搭檔方怡萍拿下第8屆金曲獎最佳演唱組合，去年10月他在返家過馬路時，突然跌倒昏迷不醒，被送往加護病房搶救，經紀人曾透露醫師判定為腦缺氧。讓不少藝人好友聽聞後不斷幫高向鵬集氣，希望他趕快醒來。

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高向鵬好友白冰冰告訴中央社記者，自己今天有聯絡上高向鵬兒子，對方透露父親已於昨天早上離世，現在正把爸爸送回台東老家的路上，「原本人（高向鵬）在醫院，但台灣人習俗就是，來得及會留一口氣回家，落葉歸根，來不及也是要先回家一趟，選好日子才出去」。

白冰冰先前都會定期關心高向鵬病況，她坦言，對方去年昏迷後從未醒來，但高向鵬兒子相當孝順，一直不放棄，也考慮過轉院治療，「我有幫忙詢問其他醫院，但對方看了病歷、確定轉院也沒幫助，勸兒子要放寬心，讓爸爸好好安養，建議找安養中心，但兒子還是不放棄醫療」。

白冰冰說，自己偶爾也會在電視節目提到高向鵬，希望大家不要忘記他，「雖然他現在不能參與這個行業，但本身是個開心的人，也留下許多非常快樂的歌，例如『福氣啦』，未來有喜慶，唱到這首歌，大家就會想到他。」

白冰冰表示，現在只能安慰高向鵬的兒子很勇敢也很孝順，「我請他要先照顧好自己和其他家人身體，經歷這麼長的照顧期，相信他也已身心俱疲」。白冰冰不捨地說：「我相信高向鵬是疼小孩的，知道不要拖太久，醒不來就先離開，孩子也能鬆一口氣，但大家都很捨不得。」（編輯：張雅淨）1111005

影片來源：豪記唱片 HCM Music

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