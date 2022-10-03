曾代表馬龍白蘭度拒領奧斯卡遭噓 美原住民小羽毛辭世

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影片來源：Oscars

（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）美國影藝學院表示，1973年登上奧斯卡舞台、代表影星馬龍白蘭度拒領最佳男主角獎的美國原住民女演員小羽毛（Sacheen Littlefeather）今天辭世，享壽75歲。

主辦奧斯卡獎的美國影藝學院（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）在推特發文表示：「美國原住民民權活動人士小羽毛與世長辭，享壽75歲，她曾於1973年代表馬龍白蘭度（Marlon Brando）拒領奧斯卡最佳男主角獎。」

「華盛頓郵報」引述姪女說法報導，小羽毛因為乳癌過世。

娛樂新聞網站Deadline報導，1973年在奧斯卡頒獎典禮上，小羽毛上台解釋馬龍白蘭度為何缺席並拒領他以黑幫片「教父」（The Godfather）贏得的影帝獎座。她說：「他非常遺憾不能接受這個大獎，而原因出在影視產業現今對待美國印地安人的方式…以及在電視上和電影不斷重演，還有最近發生在傷膝鎮（Wounded Knee）的事。」

就在奧斯卡頒獎典禮前一個月，1973年2月27日，約200名原住民和原住民運動組織成員占領南達科他州原住民保留區內的傷膝鎮，提出美國政府針對原住民權益和歷史問題重啟談判等要求。此地在1890年曾發生過慘絕人寰的原住民大屠殺事件。然而1973年這場維權倡議行動，卻仍不幸演變成警民之間的暴力衝突。

今年稍早，小羽毛在一部名為「打破沉默」（Sacheen: Breaking The Silence，暫譯）的紀錄片中透露，她在這起風波後被好萊塢「列入黑名單」。

小羽毛在紀錄片中說：「這是第一次有人在奧斯卡上發表政治聲明。這是奧斯卡頒獎典禮首次透過衛星向全球轉播，這也是馬龍白蘭度選擇這麼做的原因。我沒有晚禮服，所以馬龍白蘭度要我穿上鹿皮裝。」

她也表示，老牌西部片影星約翰韋恩（John Wayne）還差點上台打她，是在旁人攔阻之下才沒對她動粗。

今年8月，美國影藝學院發表一份聲明，正式向小羽毛致歉。

小羽毛隨後也發聲明說：「針對美國影藝學院對我的道歉，我們印地安人是極有耐心的人，不過就50年嘛！我們這些年來必須時刻對此保持幽默感，這是我們生存之道。」

位於洛杉磯的奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures）9月與小羽毛一起舉辦活動，表彰她對電影產業歷史帶來的影響。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1111003