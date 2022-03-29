威爾史密斯爆走、裸男衝上台 看奧斯卡史上13爭議時刻[影]

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▲1974年奧斯卡頒獎典禮，曾有攝影師裸身跑上台，畫面約在影片57秒處。影片來源：Oscars

（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）美國男星威爾史密斯（Will Smith）今天在奧斯卡金像獎頒獎典禮上，先呼了非裔諧星克里斯洛克一巴掌，隨後登上影帝寶座，引發極大爭議，但奧斯卡歷史上不乏類似場面。

美國媒體「財經內幕」（Business Insider）與美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，奧斯卡頒獎典禮是每年最受人矚目盛會之一，但也無法擺脫爭議，先前最令人震驚的13個時刻如下：

● 2017年：最佳影片獎烏龍頒錯 頒獎人收到錯誤信封

奧斯卡頒獎人華倫比提（Warren Beatty）和費唐娜薇（Faye Dunaway）收到錯誤的信封，錯將最佳影片大獎頒給音樂劇「樂來越愛你」（La La Land），隨後更正錯誤，宣布實際贏家其實是「月光下的藍色男孩」（Moonlight）。

影片來源：ABC News YouTube頻道

●2017年：演活性侵受害者影后 頒獎給被控性侵影帝

美國演員凱西艾佛列克（Casey Affleck）勇奪奧斯卡影帝，但他2010年曾遭2名女性控訴性騷擾，致使他的獲獎增添爭議。頒獎的女星布麗拉森（Brie Larson）在台上刻意沒有鼓掌，她前一年才因演活性侵受害者，在奧斯卡封后。

●2016年：克里斯洛克諷奧斯卡好白 卻也被批歧視

2016年奧斯卡獎獲提名者幾乎都是白人，在網路上引發「#奧斯卡好白」（#OscarsSoWhite）運動，當年主持人也是克里斯洛克（Chris Rock）。他想諷刺這種現象，在典禮上將福斯新聞受爭議非裔評論員史戴西達希（Stacey Dash）帶上台，戲稱她是「我們少數族裔推廣計畫的新主任」，當時台下觀眾一片尷尬。

克里斯洛克還介紹3名亞裔男孩是奧斯卡主辦單位美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）的計票會計師，拿「亞洲人數學比較好」的刻板印象大開玩笑。他還說：「如果有人對這個玩笑感到不愉快，可以在手機上發推特抱怨。對了，手機也是這些孩子製作的。」他的做法也挨批種族歧視。

●2014年：約翰屈伏塔介紹唸錯名 引發網路梗圖嘲笑

美國影星約翰屈伏塔（John Travolta）在奧斯卡頒獎典禮上介紹「冰雪奇緣」（Frozen）歌曲Let it Go時，將原唱歌手伊迪娜曼佐（Idina Menzel）的芳名錯唸為愛黛兒戴齊姆（Adele Dazeem），引發網友製作一堆梗圖嘲笑。

●2006年：爛片獲最佳影片 頒獎人傑克尼克遜吃驚

台灣導演李安執導的同志電影「斷背山」（Brokeback Mountain）是2006年奧斯卡最佳影片大熱門，未料聚焦種族對立的「衝擊效應」（Crash）拿下此獎，美國影星傑克尼克遜（Jack Nicholson）在頒獎時面露驚色，脫口叫出「哇哦」，而「衝擊效應」被認為是數十年來最爛最佳影片。

影片來源：Oscars

●2000年：安潔莉娜裘莉與兄熱吻 引發外界亂倫聯想

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）以「女生向前走」（Girl, Interrupted）一片勇奪奧斯卡最佳女配角獎，她於致詞時談及對哥哥詹姆斯赫文（James Haven）的「愛」，此前兩人還在走奧斯卡紅毯時「嘴對嘴接吻」，令眾人感到怪異。

●1999年：艾利亞卡桑獲終身成就獎 告密過往惹議

導演艾利亞卡桑（Elia Kazan）獲得1999年奧斯卡終身成就獎，但他過去所為再掀議論，因為在美國1950年代麥卡錫主義時期，共產主義者曾是獵巫目標，當時艾利亞卡桑是告密者，向國會當局指控娛樂圈的共產主義嫌疑人。

影片來源：Oscars

●1993年：奧斯卡保守年代 3明星太過政治化

在奧斯卡頒獎典禮上，女星蘇珊莎蘭登（Susan Sarandon）及男演員提姆羅賓斯（Tim Robbins）藉機談論海地愛滋病患者的不當治療，男星李察吉爾（Richard Gere）則批評中國侵略西藏，這三人一度被禁止參與之後的頒獎典禮，因為當年態度仍屬保守，過度政治化為大忌。

●1989年：白雪公主二重唱 表演太糟場面尷尬

1989年奧斯卡頒獎典禮開幕時，男星羅伯洛（Rob Lowe）與扮成白雪公主的女星合唱，但製作人似乎不知道羅伯洛唱功甚差，令這15分鐘的華麗表演顯得十分尷尬。

●1986年：雪兒不滿電影未受青睞 著性感華服搶焦點

美國流行天后雪兒（Cher）因為她在電影「面具」（Mask）中的表演未受奧斯卡青睞，決定以獨特方式抗議，在當年典禮擔任最佳男配角頒獎人時身穿性感華服，她頭戴超大黑色羽毛頭飾，身穿輕薄的黑色兩截式服裝，硬是搶走鎂光燈焦點。

美國流行天后雪兒1986年身穿性感華服出席奧斯卡頒獎典禮。（圖取自facebook.com/TheAcademy）

●1974年：裸男上台搗亂 大衛尼文機智化解尷尬

當男星大衛尼文（David Niven）擔任頒獎人時，攝影師歐培爾（Robert Opel）裸著身體，比著和平手勢快閃闖進畫面，大衛尼文展現急智說笑化解尷尬。事後有陰謀論指出，這是製作人計畫的驚人表演，但這項理論未獲證實。

● 1973年：馬龍白蘭度得獎未現身 派印第安女拒領

老牌男星馬龍白蘭度（Marlon Brando）於1973年因電影「教父」（The Godfather）獲獎，他未現身頒獎典禮，派了名為「小羽毛」（Sacheen Littlefeather）的印第安女子出席，但她代馬龍白蘭度拒絕接受獎座，以抗議電影工業對待美國印第安人的方式。

影片來源：Oscars

●1970年：影帝喬治史考特未領獎 宅在家看曲棍球賽

男星喬治史考特（George C. Scott）因為「巴頓將軍」（Patton）一片榮獲1970年奧斯卡影帝，但他未參加頒獎典禮，而是選擇待在紐約，於自家中觀看曲棍球賽。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110329