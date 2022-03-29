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2022奧斯卡21/70

奧斯卡主辦單位譴責威爾史密斯動粗 正式檢討掌摑事件

2022/3/29 04:45（3/29 08:55 更新）
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奧斯卡27日頒獎典禮中，男星威爾史密斯（前）聽到台上串場人克里斯洛克（後）開老婆玩笑，氣得上台打對方巴掌。美國影藝學院表示，已針對此事展開正式檢討。（美聯社）
奧斯卡27日頒獎典禮中，男星威爾史密斯（前）聽到台上串場人克里斯洛克（後）開老婆玩笑，氣得上台打對方巴掌。美國影藝學院表示，已針對此事展開正式檢討。（美聯社）
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（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）主辦奧斯卡頒獎典禮的美國影藝學院，今天譴責新科影帝威爾史密斯（Will Smith）昨晚在典禮上的動粗行為，並表示，已針對此事展開正式檢討。

威爾史密斯因不甘妻子髮型遭到調侃，在電視直播的頒獎典禮中上台掌摑諧星克里斯洛克（Chris Rock）。

影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）今天發表聲明，「譴責威爾史密斯在昨晚頒獎典禮上的行為」。

聲明中說：「我們已針對此事展開正式檢討，並將依據我們的章程、行為法則以及加州法律來研究所應採取的進一步作法及此事該有的後果。」（譯者：張佑之）1110329

威爾史密斯（左）與老婆潔達蘋姬史密斯（右）走奧斯卡紅毯。（美國影藝學院提供）
威爾史密斯（左）與老婆潔達蘋姬史密斯（右）走奧斯卡紅毯。（美國影藝學院提供）
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