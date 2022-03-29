威爾史密斯奧斯卡掌摑克里斯洛克 傳2人重修舊好

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非裔男星克里斯洛克（後）在奧斯卡頒獎典禮拿威爾史密斯（前）妻子光頭造型開玩笑，護妻心切的史密斯衝上台呼他一巴掌。（路透社）

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國饒舌歌手吹牛老爹（Sean “Diddy”Combs）透露，本屆奧斯卡影帝威爾史密斯和在奧斯卡頒獎舞台上挨他一巴掌的諧星克里斯洛克已重修舊好，這件事情「過去了」。

在頒獎典禮進行中，威爾史密斯（Will Smith）聽到太座潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）的髮型遭到台上串場的克里斯洛克（Chris Rock）調侃，憤怒上台賞了克里斯洛克一記耳光並爆粗口。

這使場面陷入尷尬，並在社群媒體引起廣泛議論。

英國「獨立報」（The Independent）報導，事後吹牛老爹告訴名流八卦網站PageSix，「已經沒有問題了，事情過去了，我可以證實這一點」；並說，「沒事了，他們還是兄弟」。

不過吹牛老爹顯然沒有說清楚，威爾史密斯和克里斯洛克兩人到底如何言歸於好。（譯者：張佑之）1110329