奧斯卡掌摑克里斯洛克 威爾史密斯公開致歉：暴力不可原諒

（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）美國非裔男星克里斯洛克（Chris Rock）昨天在奧斯卡頒獎典禮拿威爾史密斯老婆光頭造型開玩笑，護妻心切的威爾史密斯氣得衝上台呼了他一巴掌。威爾史密斯今天發出聲明致歉。

威爾史密斯（Will Smith）寫道：「所有形式的暴力都是有害且具破壞性的。我昨晚在奧斯卡頒獎典禮上的行為令人無法接受也不可原諒，拿我開玩笑是工作的一部分，但拿潔達（Jada，威爾史密斯妻子）身體狀況開玩笑讓我無法忍受，我反應太情緒化了。」



「克里斯，我要公開向你道歉。我越線了，我錯了。我感到不好意思，我的行為沒有表現出我想成為的那種人。在愛和善意的世界裡，沒有暴力的容身之地。」



「我也想向影藝學院、節目製作群、所有的出席者和全世界的觀眾道歉。我想向威廉絲家族和我的『王者理查』大家庭道歉。我深感遺憾，我的行為玷汙了我們所有人原本美好的旅程。我還在努力中。」



威爾史密斯的演員妻子潔達蘋姬史密斯2018年透露自己有脫髮問題，因此乾脆剃光頭。



克里斯洛克昨天在台上卻把這拿來開玩笑，用電影「魔鬼女大兵」（G.I. Jane）中黛咪摩兒（Demi Moore）飾演的美國女兵剃光頭的形象調侃潔達蘋姬史密斯，惹得威爾史密斯大發飆，嚇壞全場。



威爾史密斯昨天後來憑著「王者理查」（King Richard）中的精湛演技，拿下生涯第一座奧斯卡金像獎，一舉登上影帝寶座。



他上台發表得獎感言時，向奧斯卡主辦單位美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）和其他入圍者致歉，但當時沒向克里斯洛克說抱歉，也完全沒有提到克里斯洛克的名字。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110329