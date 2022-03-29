徒步逃離後重返烏克蘭 西恩潘提供難民協助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔29日綜合外電報導）好萊塢男星西恩潘（Sean Penn）月初才徒步逃離烏克蘭，現在又挺身前往烏克蘭戰區，展開慈善援助計畫。

英國廣播公司（BBC）報導，西恩潘28日下午在官方推特帳號貼出他與烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）地方首長科齊茨基（Maxim Kozitsky）的合照，稱他目前與團隊來到利維夫，要與地方政府及非政府組織一起制定援助方案，呼籲民眾捐款。

2月24日俄羅斯入侵烏克蘭當天，61歲的奧斯卡影帝、人權運動家兼導演西恩潘正在烏克蘭首都基輔拍攝紀錄片。

俄羅斯大舉進攻烏克蘭後，西恩潘也躲不過逃難命運。他於1日在推特貼上他揹著背包拖著行李，在連綿不盡的車陣旁步行的照片，透露自己也加入徒步逃難行列，與成千上萬難民一同前往波蘭。

自此之後，他的非營利組織CORE（Community Organized Relief Effort，社區組織的救濟工作）持續對烏克蘭人民展開援助計畫，替逃到波蘭的難民提供棲身之所與教育。

西恩潘先前曾要求奧斯卡主辦單位邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在27日的頒獎典禮上發表視訊演說，稱要是不這麼做，他就要公開把過去得到的小金人「熔掉」。

西恩潘曾以電影「神祕河流」（Mystic River）和「自由大道」（Milk）兩度獲得奧斯卡金像獎影帝。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1110329