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2022奧斯卡25/70

克里斯洛克2016奧斯卡開亞裔玩笑 李安曾聯名抗議

2022/3/28 22:30（3/29 11:14 更新）
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奧斯卡27日頒獎典禮中，克里斯洛克（圖）因為拿威爾史密斯老婆的光頭造型開玩笑被呼巴掌。（美國影藝學院提供）
奧斯卡27日頒獎典禮中，克里斯洛克（圖）因為拿威爾史密斯老婆的光頭造型開玩笑被呼巴掌。（美國影藝學院提供）
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（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）克里斯洛克今天因為拿威爾史密斯老婆的光頭造型開玩笑被呼巴掌，其實他在2016年的奧斯卡頒獎典禮也因為拿亞裔開玩笑，被台灣導演李安等25名美國影藝學院亞裔成員聯名抗議。

在2016年第88屆奧斯卡頒獎典禮上，主持人克里斯洛克（Chris Rock）介紹3名亞裔男孩是奧斯卡主辦單位美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）的計票會計師，拿「亞洲人數學比較好」的刻板印象大開玩笑。

他還說：「如果有人對這個玩笑感到不愉快，可以在手機上發推特抱怨。對了，手機也是這些孩子製作的。」

美國影藝學院25名亞裔會員，包括奧斯卡金像獎導演李安及「星艦迷航記」演員喬治‧武井（George Takei）等人，隨後同聲對典禮上的種族歧視刻板印象表達抗議。華裔球星林書豪也對此表達不滿。

李安等人聯名發函抗議，於信中提到：「我們以影藝學院亞裔會員身分，表達我們對第88屆奧斯卡電視轉播針對亞洲人、充斥種族刻板印象感到意外及失望。」

信中要求「具體步驟」，確保日後的奧斯卡轉播不會再出現對亞裔「無知的態度」。

信中表示：「我們想知道如此沒有品味，又帶冒犯的橋段怎麼會出現，以及現行有何程序，可杜絕往後奧斯卡電視轉播出現這類對任何族群不自覺又大剌剌的偏見與歧視。我們期望聽到你們對此事的看法，以及有何具體步驟，來確保所有人被以有尊嚴且受尊重的方式呈現。」

除了李安，其他聯名的電影人包括多位奧斯卡得主，如奧斯卡最佳紀錄片導演楊紫燁（Ruby Yang）、最佳紀錄短片得主虞琳敏（Jessica Yu）等共25人，及曾演出美國影集「實習醫生」（Grey's Anatomy）的女星吳珊卓（Sandra Oh）。

影藝學院隨後致歉，發布聲明表示：「影藝學院感謝信中提出的關切，也對奧斯卡電視轉播中任何冒犯之處感到遺憾。我們致力於盡力確保日後節目內容的文化敏感度更佳。」

當年有知情人士告訴美國娛樂周刊「綜藝」（Variety），克里斯洛克自行決定主持內容，包括關於亞洲孩子的笑話。

威爾史密斯（Will Smith）的演員妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）2018年透露自己有脫髮問題，因此乾脆剃光頭。

克里斯洛克今天在台上頒最佳紀錄片獎時，卻把這拿來開玩笑，用電影「魔鬼女大兵」（G.I. Jane）中黛咪摩兒（Demi Moore）飾演的美國女兵剃光頭的形象調侃潔達蘋姬史密斯，惹得威爾史密斯大發飆，衝上台呼他巴掌。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110328

威爾史密斯（前）掌摑奧斯卡串場人克里斯洛克（後）。（路透社）
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