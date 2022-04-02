克里斯洛克獲讚專業沉穩 奧斯卡製作人：他讓典禮不致中斷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

奧斯卡3月27日頒獎典禮中，克里斯洛克（圖）因為拿威爾史密斯老婆的光頭造型開玩笑被呼巴掌。（美國影藝學院提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）美國男星威爾史密斯日前在奧斯卡頒獎典禮上掌摑串場的喜劇演員克里斯洛克，引發軒然大波。典禮製作人派克表示，是克里斯洛克的專業素養讓典禮得以繼續不中斷。

威爾史密斯（Will Smith）的妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）患有脫髮症，奧斯卡頒獎典禮當天頂著平頭出席，不料擔任串場人的克里斯洛克（Chris Rock）在舞台上揶揄潔達的髮型，威爾史密斯憤而衝上台掌摑克里斯洛克，讓杜比劇院（Dolby Theatre）內出席典禮的賓客傻眼錯愕。

法新社報導，克里斯洛克當下沉著冷靜，讓典禮不致被打斷。

派克（Will Packer）向美國廣播公司（ABC）說：「因為克里斯如此從容且沉著地處理，讓節目得以繼續進行。」

「因為克里斯繼續用他的方式進行，他完成了這個項目的頒獎程序，將獎杯頒給（最佳紀錄片得主）奎斯特拉夫（Questlove）…這讓我們得以繼續進行典禮，這正是我們要做到的。」

最近這幾天，關於威爾史密斯是否被要求離開頒獎典禮的報導說法不一，美國影藝學院（AMPAS）稱威爾史密斯當時拒絕離場。

派克表示，他利用克里斯洛克走下台時與對方交談，之後也建議不要把威爾史密斯逐出場。

派克說：「我問『他真的打你嗎』，克里斯看著我說『對啊，我剛吃了阿里一拳』。」威爾史密斯曾於2001年電影「威爾史密斯之叱吒風雲」（Ali）扮演傳奇拳王阿里（Muhammad Ali）。

派克說他沒參與處置威爾史密斯的談話，但自己曾表態反對，「我立刻找上當時在場的學院領導階層，我說，克里斯洛克不想這樣，他已表明不希望雪上加霜。」（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1110402