掌摑事件後沉默3天 克里斯洛克：我還在消化

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（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）美國影星威爾史密斯27日在奧斯卡頒獎典禮暴走，狠搧克里斯洛克一巴掌，引發各界譁然。克里斯洛克沉澱3天後，今晚在波士頓脫口秀節目上首度提到此事，說「我還在消化」。

美國娛樂周刊「綜藝」（Variety）報導，一身全白西裝的他一登台便被全場如雷掌聲簇擁。他開玩笑地問候大家週末過得如何，引發台下陣陣笑聲。

克里斯洛克（Chris Rock）接著說：「我對發生了什麼事還毫無頭緒，如果你們來是想聽那些，我會說我在這週末之前，就已經計劃好一個完整的節目了。我還在消化已經發生的事情，所以，只要時機成熟，我會開誠布公地討論那件糟糕的事，而那會嚴肅又有趣。」

在克里斯洛克繼續發言前，現場有觀眾高呼「去他的威爾史密斯」。

他接著說：「我要開始講一些笑話囉，能講出來真是太好了」。

克里斯洛克在奧斯卡頒獎典禮上大開明星玩笑，調侃威爾史密斯（Will Smith）老婆的光頭造型，讓護妻心切的史密斯氣得衝上台賞了他一記耳光，回座後還繼續對著克里斯洛克爆粗口，奧斯卡轉播緊急消音，現場超級尷尬。事件發生後，克里斯洛克的世界巡迴個人脫口秀門票一夜賣翻，票價和銷量雙雙看漲。

洛杉磯警察局（LAPD）當晚表示，克里斯洛克已決定不向威爾史密斯提告。威爾史密斯28日也在社群網站Instagram發出致歉聲明，稱自己在奧斯卡頒獎典禮上的行為令人無法接受也不可原諒。

美國電影藝術與科學學院（The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences）今天表示，已展開可能對他祭出懲處的程序。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110331