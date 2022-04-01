威爾史密斯掌摑事件幕後 警方曾在現場準備逮人

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（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）美國影星威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮暴走，呼了非裔喜劇演員克里斯洛克一巴掌，掀起極大爭議。典禮製作人派克今天表示，警方來找克里斯洛克問話時曾說，已準備好逮人。

威爾史密斯（Will Smith）這一巴掌，為這場星光熠熠的年度影壇盛會蒙上陰影。派克（Will Packer）今天首度公開談論此事，他說警察來找克里斯洛克（Chris Rock）問話時，自己就坐在洛克身旁。

派克告訴美國廣播公司（ABC）：「他們說，你知道，這是毆打…他們還說，我們會逮捕他，我們準備好了，我們準備現在出手逮人，你可以提出指控，我們可以逮捕他…他們當時提出了好幾個選項。」

「克里斯對這些選項非常不以為然。他的反應就像是在說，『我沒事』。」

洛杉磯警察向克里斯洛克列出所有可行選項後，問他是否希望警方採取任何行動，洛克說「不」。

洛杉磯警方3月27日表示，克里斯洛克不願提告。

克里斯洛克在奧斯卡頒獎典禮上，拿威爾史密斯妻子潔達（Jada）光頭造型開玩笑，氣得史密斯忍不住衝上台賞了他一記耳光。威爾史密斯事後雖在Instagram向克里斯洛克道歉，但主辦頒獎典禮的美國影藝學院（AMPAS）仍面臨必須譴責他的壓力。

美國影藝學院已在致會員信中指出，學院領導層對此事感到「沮喪和憤怒」。信中還說：「我們明確譴責史密斯先生在週日晚間的行為」、「正如我們的章程規定，學院理事會如今將做出決定，對史密斯先生採取適當行動。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110401