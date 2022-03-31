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2022奧斯卡11/70

威爾史密斯呼巴掌後拒離席 美影藝學院展開懲處

2022/3/31 07:28
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（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）美國非裔男星威爾史密斯27日在奧斯卡金像獎頒獎典禮賞了串場人克里斯洛克（Chris Rock）一巴掌，美國影藝學院表示，已展開可能對他祭出懲處的程序。

路透社報導，美國電影藝術與科學學院（The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences，簡稱美國影藝學院）還說，事情發生後，威爾史密斯（Will Smith）一度被要求離席，但他拒絕了。

美國影藝學院在聲明中說：「事情以我們預料不到的方式展開。我們也承認，我們原本能以不同方式掌控當時狀況。」

克里斯洛克在奧斯卡頒獎典禮拿威爾史密斯老婆光頭造型開玩笑，護妻心切的威爾史密斯氣得衝上台呼了他一巴掌。威爾史密斯28日在Instagram發出道歉聲明。

威爾史密斯寫道：「所有形式的暴力都是有害且具破壞性的。我昨晚在奧斯卡頒獎典禮上的行為令人無法接受也不可原諒，拿我開玩笑是工作的一部分，但拿潔達（Jada，威爾史密斯妻子）身體狀況開玩笑讓我無法忍受，我反應太情緒化了。」

「克里斯，我要公開向你道歉。我越線了，我錯了。我感到不好意思，我的行為沒有表現出我想成為的那種人。在愛和善意的世界裡，沒有暴力的容身之地。」

「我也想向影藝學院、節目製作群、所有的出席者和全世界的觀眾道歉。我想向威廉絲家族和我的『王者理查』（King Richard）大家庭道歉。我深感遺憾，我的行為玷汙了我們所有人原本美好的旅程。我還在努力中。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1110331

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