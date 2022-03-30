克里斯洛克挨威爾史密斯巴掌 脫口秀門票一夜賣翻

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男星威爾史密斯（前）27日在奧斯卡頒獎典禮暴走，賞了串場嘉賓克里斯洛克（後）一耳光，不僅讓奧斯卡收視率飆升，克里斯洛克脫口秀演出票價和銷量更是雙雙看漲。（美聯社）

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（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）美國影星威爾史密斯27日在奧斯卡頒獎典禮暴走，賞了串場嘉賓克里斯洛克驚天一耳光，掀起兩派論戰，不僅讓奧斯卡收視率飆升，克里斯洛克脫口秀演出票價和銷量更是雙雙看漲。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，知名售票網站TickPick昨天發推文說，一夜之間售出的克里斯洛克（Chris Rock）脫口秀門票，比過去一個月的總和還要多。

克里斯洛克明天將在波士頓的威伯劇院（Wilbur Theater）演出。TickPick公關代表索恩（Kyle Zorn）表示，最低票價在3月18日是46美元（約新台幣1330元），但到昨天已漲至411美元（約新台幣1萬1886元）。

克里斯洛克4月1日在威伯劇院的脫口秀票價，如今則從503美元（約新台幣1萬4546元）起跳。這場演出門票已在老牌售票網站TicketMaster售罄。

克里斯洛克今年夏天將與喜劇演員凱文哈特（Kevin Hart）在紐約地區進行數場演出，然後展開世界巡迴個人脫口秀Ego Death，屆時他將前往澳洲和紐西蘭演出。

克里斯洛克尚未就威爾史密斯（Will Smith）在奧斯卡頒獎典禮動粗一事發表任何公開聲明。這位非裔喜劇男星27日在奧斯卡頒獎典禮上拿威爾史密斯老婆的光頭開玩笑，讓護妻心切的威爾史密斯氣得衝上台呼他一巴掌，回座後還繼續對著克里斯洛克爆粗口，奧斯卡轉播緊急消音，現場超級尷尬。

洛杉磯警察局（LAPD）表示，克里斯洛克已決定不向威爾史密斯提告。

威爾史密斯昨天也發出致歉聲明。他在社群網站Instagram寫道，「我昨晚在奧斯卡頒獎典禮上的行為令人無法接受也不可原諒」，「克里斯，我要公開向你道歉。我太過分了，我錯了」。

美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）昨天「譴責」威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮打人的行徑，並將針對他的行為進行正式審查。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110330