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2022奧斯卡14/70

巴掌事件後首發聲 潔達蘋姬史密斯籲癒合和解

2022/3/30 09:31
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（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）美國藝人潔達蘋姬史密斯今天在照片分享平台Instagram發文推廣癒合和解，這是她自丈夫威爾史密斯27日在奧斯卡頒獎典禮甩諧星克里斯洛克一巴掌以來，首次公開發言。

潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）在IG貼文寫說：「這是癒合和解的時節，我在此給予我的支持。」這篇貼文目前已吸引超過14萬人喊讚。

綜合法新和路透社報導，潔達蘋姬史密斯沒有提到克里斯洛克（Chris Rock）的笑話，也沒有特別提到巴掌事件，且這則貼文設有留言數量上限。

24小時前，她的丈夫威爾史密斯（Will Smith）已針對27日在奧斯卡頒獎典禮的那一巴掌，向克里斯洛克發布道歉聲明。

威爾史密斯出手打人，是因為患有脫髮症（alopecia）的妻子光頭造型成了克里斯洛克開玩笑的對象。

克里斯洛克目前為止尚未對外發言，也尚未回覆法新社記者的詢問。

有著9900名成員的奧斯卡主辦單位美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）昨天譴責威爾史密斯動手打人之舉，並說已展開檢討。

若影藝學院判定威爾史密斯違反它們行為準則，成員可以將威爾史密斯逐出影藝學院、撤銷他當晚贏得的奧斯卡獎，或取消他未來角逐奧斯卡獎的資格。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1110330

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