威爾史密斯一掌驚動好萊塢 業界高層不吭聲

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（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）美國電影明星威爾史密斯昨天在奧斯卡頒獎典禮上掌摑男星克里斯洛克，即使名人紛紛在社群媒體上批評這起動粗事件，有權勢的好萊塢經紀商卻仍對外保持沉默。

美國非裔男星克里斯洛克（Chris Rock）昨天在第94屆奧斯卡頒獎典禮上拿威爾史密斯（Will Smith）妻子潔達（Jada）光頭造型開玩笑，威爾史密斯氣得衝上台賞他一記耳光。威爾史密斯今天發聲明致歉。

路透社報導，有觀察人士認為，部分人對此事反應平淡，證明了威爾史密斯在好萊塢廣受歡迎，以及他強大的票房聲望。

負責頒發奧斯卡獎項的美國影藝學院（AMPAS）譴責這起攻擊事件，並執行正式調查，「將研究進一步採取行動」；根據學院行為守則，這些行動可能包括撤銷威爾史密斯的獎項，或將他逐出學院。美國影藝學院約有9900名成員，包括演員、導演、服裝設計師、攝影指導等電影工作者。

但業界人士透露，53歲的威爾史密斯是最賺錢的明星之一，好萊塢不太可能集體摒棄他。

一名經驗豐富的好萊塢交易推手說：「我認為目前的態度是，製片公司希望一切煙消雲散，好像從未發生過。」

另一名業界高層預料這場爭議終將平息，還說威爾史密斯「才華洋溢，演技精湛…這（爭議）只是一時，不會有長期甚至短期影響」。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110329