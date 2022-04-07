威爾史密斯掌摑事件 美國影藝學院提前討論懲處

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（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）美國影星威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上掌摑頒獎人克里斯洛克，引發軒然大波。根據美國影藝學院（AMPAS）主席的一封信，學院決定提早於8日開會討論可能的懲處措施。

克里斯洛克（Chris Rock）在3月底舉行的奧斯卡金像獎頒獎典禮上，拿威爾史密斯（Will Smith）妻子潔達（Jada Pinkett Smith）近乎光頭的造型開玩笑，威爾史密斯憤而上台打了克里斯洛克一耳光。主辦典禮的美國影藝學院理事會原本預定本月18日開會討論這起事件。

威爾史密斯本月1日辭去美國影藝學院會員資格，並願意承擔學院決定的任何應得後果。

路透社報導，美國影藝學院主席魯賓（David Rubin）在寫給會員的信中表示，由於威爾史密斯已不具會員資格，學院不必再依循法定時程來考量此事，「及時處理才符合所有相關人士的最大利益」。

威爾史密斯可能面臨的懲處，包括失去未來獲獎的資格，或不得出席往後的奧斯卡頒獎典禮。（譯者：曾依璇/核稿：張佑之）1110407