威爾史密斯一掌救收視 奧斯卡觀眾人數爆增56%

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奧斯卡27日頒獎典禮中，男星威爾史密斯（前）聽到台上串場人克里斯洛克（後）開老婆玩笑，氣得上台打對方巴掌。（美聯社）

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（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）奧斯卡頒獎典禮因連年收視率低落，迫切需要提高觀看人數，美國男星威爾史密斯昨晚在奧斯卡頒獎台上，呼了非裔諧星克里斯洛克一巴掌震驚觀眾，但奧斯卡收視率也爆增56%。

美國廣播公司（ABC）28日公布的初步觀眾人數顯示，去年奧斯卡頒獎典禮直播觀看數為985萬人，創歷年來新低，今年全美約有1536萬人觀看奧斯卡，與去年相比收視率大幅反彈，但仍是奧斯卡電視轉播有史以來第二低紀錄。

ABC指出，與去年歷史新低收視率相比，今年奧斯卡典禮觀看人數攀升了56%。由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行，2021年奧斯卡典禮曾縮減規模。

威爾史密斯（Will Smith）昨晚在奧斯卡頒獎台上賞了克里斯洛克（Chris Rock）一巴賞，因為他妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）的落髮問題被克里斯洛克作為笑梗。

隨後，威爾史密斯奪下奧斯卡影帝，但他打人那一幕事發後立刻在網路瘋傳，出現無以計數梗圖，以及捍衛及譴責他的意見。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1110329