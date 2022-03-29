美影藝學院會員琥碧戈柏：不會收回史密斯小金人

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（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）美國非裔男星威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上呼了喜劇演員克里斯洛克一巴掌，各界對他可能會受到什麼懲處議論紛紛，美國影藝學院會員琥碧戈柏說，威爾史密斯可以保住小金人。

曾得過小金人、也主持過奧斯卡頒獎典禮的琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）今天在美國廣播公司（ABC）晨間脫口秀節目「觀點」（The View）上說：「我們不會拿走他的奧斯卡獎。」

琥碧戈柏說：「將會有後果，我很肯定，但我不認為他們會這麼做，尤其是克里斯洛克（Chris Rock）也說了，『我不會提出任何指控』。」

美國影藝學院（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）譴責威爾史密斯（Will Smith）的行為，並表示將展開正式調查，但尚未對事件餘波發表任何聲明。

在回覆關於琥碧戈柏發言的問題時，美國影藝學院重申稍早的說法，稱影藝學院「將依據規章制度、行為準則與加州法律探索進一步行動與後果」。

警方說，克里斯洛克已拒絕報案。

昨晚，威爾史密斯憑藉在「王者理查」（King Richard）一片中飾演網球傳奇威廉絲姊妹（Serena and Venus Williams）的父親一角，奪下奧斯卡影帝。

在他獲獎幾分鐘前，串場人克里斯洛克開了威爾史密斯妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）的光頭玩笑，威爾史密斯直接走上台，打了克里斯洛克一巴掌。潔達蘋姬史密斯公開坦言她有落髮症狀，去年把頭髮給剃光。

威爾史密斯發表得獎感言時，向影藝學院與最佳男主角獎入圍者道歉，但獨漏克里斯洛克。但他今天在Instagram發表道歉聲明說：「我失態，我錯了。」（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1110329