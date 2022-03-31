更多編輯台推薦新聞：
中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
2022奧斯卡
新聞專題
2022奧斯卡12/70

威爾史密斯道歉後爭議未歇 美國影藝學院誓言行動

2022/3/31 04:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）美國男星威爾史密斯在奧斯卡典禮上，呼了非裔諧星克里斯洛克一巴掌，引起極大爭議，雖然他已經道歉，但美國影藝學院仍承諾將對他採取「適當行動」，據報導影藝學院理事會今天將開會商討此事。

法新社報導，威爾史密斯（Will Smith）在奧斯卡典禮上掌摑克里斯洛克（Chris Rock），使得好萊塢今年最重要的夜晚蒙塵，全球數以百萬人看到了這一幕，美國影藝學院（AMPAS）正面臨必須採取行動的壓力。

威爾史密斯已在Instagram發文向克里斯洛克道歉，但美國影藝學院仍面臨必須譴責他的壓力。美國影藝學院已在致給會員的信中指出，學院領導層對此事件感到「沮喪和憤怒」。

這封信提及：「週日轉播的第94屆奧斯卡，原本意在為我們社群中的許多人士慶祝，他們在過去一年中做出不可思議的作品。」

信中還指稱：「我們明確譴責史密斯先生在週日晚間所做行為」、「正如我們的章程規定，學院理事會如今將做出決定，對史密斯先生採取適當行動。」（譯者：陳正健）1110331

延伸閱讀
奧斯卡主辦單位譴責威爾史密斯動粗 正式檢討掌摑事件奧斯卡串場人嘲笑老婆 威爾史密斯上台賞他耳光[影]威爾史密斯奧斯卡動粗 名流反應不一
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀