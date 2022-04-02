威爾史密斯辭美國影藝學院成員資格 自訴辜負信任

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威爾史密斯（前）27日在奧斯卡頒獎典禮衝上台呼了引言人克里斯洛克（後）一巴掌。（路透社）

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（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）美國男星威爾史密斯日前在奧斯卡頒獎典禮上痛搧喜劇演員克里斯洛克巴掌，風波鬧得沸沸揚揚，他今天為此辭去奧斯卡頒獎單位美國影藝學院會員資格，並表示願意接受懲處。

威爾史密斯（Will Smith）的妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）患有脫髮症，奧斯卡頒獎典禮當天頂著平頭出席，不料擔任串場人的克里斯洛克（Chris Rock）在舞台上揶揄潔達的髮型，威爾史密斯憤而上台掌摑克里斯洛克，讓杜比劇院（Dolby Theatre）內出席典禮的賓客傻眼錯愕。

法新社報導，威爾史密斯回到座位後對克里斯洛克爆粗口，而克里斯洛克冷靜應對，很快將情勢拉回正軌，保持風度的表現獲得不少人肯定。

事發約半小時後，威爾史密斯憑藉在「王者理查」（King Richard）一片中飾演網球傳奇威廉絲姊妹（Serena and Venus Williams）的父親一角，奪下奧斯卡影帝，成為影史上第5位贏得奧斯卡最佳男主角獎的非裔影星。

威爾史密斯今天說，他的行為讓好萊塢一年中最耀眼的夜晚蒙上陰影，「令人震驚、痛苦且難辭其咎」。

威爾史密斯表示被他傷害的人不勝枚舉，包括克里斯洛克、他的家人、許多親愛的朋友和摯愛、所有在場的人和在家收看典禮直播的全球觀眾。

「我辜負了影藝學院對我的信任。我剝奪了其他獲提名人和得獎者因為自己傑出作品慶祝和獲表揚的機會。我的心都碎了。」

最近這幾天關於威爾史密斯是否被要求離開頒獎典禮的報導說法不一，美國影藝學院（AMPAS）稱威爾史密斯當時拒絕離場。

學院本週表示已展開對威爾史密斯採取紀律處分的程序，並警告他恐遭罕見開除。

但威爾史密斯今天搶先行動。

他說：「我會辭去美國影藝學院會員資格，將接受任何理事會認為合適的進一步後果。」

「我想讓焦點回到因為自身成就值得受到關注的人身上，並讓學院回歸自身了不起的工作上，支持電影界的創造力和藝術性。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110401