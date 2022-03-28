奧斯卡串場人嘲笑老婆 威爾史密斯上台賞他耳光[影]

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奧斯卡27日頒獎典禮中，男星威爾史密斯（前）聽到台上串場人克里斯洛克（後）開老婆玩笑，氣得上台打對方巴掌，當場大罵粗話。（美聯社）

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（中央社記者林宏翰洛杉磯27日專電）第94屆奧斯卡頒獎典禮出現尷尬時刻，男星威爾史密斯（Will Smith）聽到台上串場人克里斯洛克（Chris Rock）開他老婆玩笑，氣得上台打了對方一巴掌，當場大罵粗話，轉播單位一度中斷訊號。

克里斯洛克當時在台上演出單人喜劇，用電影「魔鬼女大兵」（G.I. Jane）當中，美國女兵剃光頭的形象，形容威爾史密斯的老婆潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）。

克里斯洛克這個玩笑不僅讓潔達當場翻了白眼，威爾史密斯更是直接走上舞台用力掌摑克里斯，回到座位之後，還公然大罵「別把我老婆的名字從你嘴裡說出來」（Keep my wife's name out of your f*cking mouth）。

這一段不在腳本上的脫稿演出，讓台上台下陷入一片尷尬的安靜，雖然接下來的節目是向經典電影「教父」（Godfather）致敬的橋段，但全場觀眾與媒體都還在疑惑，剛才到底發生了什麼事。

原來威爾史密斯的老婆有掉髮問題，她也曾經在2018年公開談論此事，克里斯洛克在台上拿她的光頭造型講笑話，引發了威爾史密斯怒火。

事件發生後不久，威爾史密斯摘下奧斯卡最佳男主角，致詞時他眼眶泛淚，說著：「理查威廉絲（Richard Williams）會堅定捍衛家人。」並向演藝學院、其他入圍者致歉。理查威廉絲是威爾史密斯在「王者理查」飾演的角色名。

克里斯洛克曾於2016年擔任奧斯卡典禮主持人，當時他公然把亞裔兒童當作調侃笑柄引爭議，如今又因不當玩笑惹禍。（編輯：林憬屏、林傑立）1110328

威爾史密斯（前）掌摑奧斯卡串場人克里斯洛克（後）。（路透社）