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威爾史密斯奧斯卡台上賞人耳光 台視重播將保留

2022/3/28 19:31（3/28 19:44 更新）
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奧斯卡27日頒獎典禮中，男星威爾史密斯（前）聽到台上串場人克里斯洛克（後）開老婆玩笑，氣得上台打對方巴掌，當場大罵粗話。（美聯社）
奧斯卡27日頒獎典禮中，男星威爾史密斯（前）聽到台上串場人克里斯洛克（後）開老婆玩笑，氣得上台打對方巴掌，當場大罵粗話。（美聯社）
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（中央社記者葉冠吟台北28日電）美國影星威爾史密斯以「王者理查」成為新科奧斯卡影帝，但典禮上護妻心切的一巴掌，寫下本屆奧斯卡最震驚一幕，讓官方一度消音斷訊，而台灣轉播典禮的台視則保證重播時不會剪掉。

據外媒報導，威爾史密斯（Will Smith）的演員妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）長年受脫髮問題困擾，最終決定剃成光頭。

威爾史密斯今天在奧斯卡頒獎典禮上爆發動粗事件，因為克里斯洛克（Chris Rock）頒發最佳紀錄片獎時，用電影「魔鬼女大兵」（G.I. Jane）中黛咪摩兒（Demi Moore）飾演的美國女兵剃光頭形象調侃潔達，惹得護妻心切的威爾史密斯大發飆，衝上台呼了對方一巴掌。

威爾史密斯回座後還對著克里斯洛克爆粗口，怒吼「少用你的臭嘴說我老婆的名字」，讓現場一陣尷尬，奧斯卡官方轉播單位也緊急消音，甚至網路平台一度斷訊。

「第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮」今年由台視取得台灣無線電視獨家授權轉播，除今天早上同步首播外，也將於今晚10時配上中文字幕重播。許多網友擔心「呼巴掌」片段，在重播時可能會被剪掉，針對這項提問，台視告訴中央社記者：「頒獎典禮影像部分會保留，但關鍵字會消音」。

威爾史密斯也在「呼巴掌」事件發生後，以電影「王者理查」（King Richard）拿下生涯第1座奧斯卡金像獎，他上台發表得獎感言時，向奧斯卡主辦單位和其他入圍者致歉，但沒向克里斯洛克說抱歉，也完全沒有提到對方名字。

威爾史密斯形容自己飾演的角色、網壇巨星威廉絲姊妹的父親理查，「是他家人最強烈的捍衛者」，並情緒激動的含淚表示：「人生如戲，我看起來像是個瘋狂的父親，但愛會讓人做出瘋狂的事情。」

主辦奧斯卡獎的美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）則在典禮結束後，發布推文表示：「學院不會饒恕任何形式的暴力。今晚我們很榮幸慶祝第94屆奧斯卡金像獎得主誕生，他們值得全世界同儕與電影愛好者的認可。」（編輯：陳政偉）1110328

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