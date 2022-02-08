2022奧斯卡金像獎 主要入圍名單
（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）第94屆奧斯卡金像獎入圍名單今天揭曉，頒獎典禮定於3月27日在洛杉磯舉行，以下為主要入圍名單。
●最佳影片獎
「貝爾法斯特」（Belfast）
「樂動心旋律」（CODA）
「在車上」（Drive My Car）
「千萬別抬頭」（Don't Look Up）
「沙丘」（Dune）
「王者理查」（King Richard）
「甘草糖披薩」（Licorice Pizza）
「夜路」（Nightmare Alley）
「犬山記」（The Power of the Dog）
「西城故事」（West Side Story）
●最佳導演獎
肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）/「貝爾法斯特」
保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）/「甘草糖披薩」
珍康萍（Jane Campion）/「犬山記」
濱口龍介/「在車上」
史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）/「西城故事」
●最佳男主角獎
哈維爾巴登（Javier Bardem）/「里卡多一家」（Being the Ricardos）
班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）/「犬山記」
安德魯加菲（Andrew Garfield）/「倒數時刻」(tick, tick... BOOM!)
威爾史密斯（Will Smith）/「王者理查」
丹佐華盛頓（Denzel Washington）/「馬克白」（The Tragedy of Macbeth，暫譯）
●最佳女主角獎
潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）/「神聖電視台」（The Eyes of Tammy Faye，暫譯）
奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）/「失去的女兒」（The Lost Daughter）
潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）/「平行母親」（Parallel Mothers）
妮可基嫚（Nicole Kidman）/「里卡多一家」
克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）/「史賓賽」（Spencer）
●最佳男配角獎
希朗漢德（Ciaran Hinds）/「貝爾法斯特」
特洛伊科特蘇爾（Troy Kotsur）/「樂動心旋律」
傑西普萊蒙（Jesse Plemons）/「犬山記」
JK西蒙斯（J.K. Simmons）/「里卡多一家」
寇帝史密麥菲（Kodi Smit-McPhee）/「犬山記」
●最佳女配角獎
亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）/「西城故事」
安潔紐艾莉絲（Aunjanue Ellis）/「王者理查」
克莉絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）/「犬山記」
茱蒂丹契（Judi Dench）/「貝爾法斯特」
潔西伯克利（Jessie Buckley）/「失去的女兒」
●最佳改編劇本
「樂動心旋律」
「在車上」
「沙丘」
「失去的女兒」
「犬山記」
●最佳原創劇本
「貝爾法斯特」
「千萬別抬頭」
「王者理查」
「甘草糖披薩」
「世界上最糟糕的人」（The Worst Person In The World）
●最佳原創歌曲獎
No Time To Die/「007：生死交戰」（No Time To Die）
Somehow You Do/「四個好日子」（Four Good Day）
Dos Oruguitas/「魔法滿屋」
Be Alive/「王者理查」
Down to Joy/「貝爾法斯特」
●最佳動畫片獎
「魔法滿屋」（Encanto）
「漂浪人生」（Flee，暫譯）
「路卡的夏天」（Luca）
「米家大戰機器人」（The Mitchells vs. the Machines）
「尋龍使者：拉雅」（Raya and the Last Dragon）
●最佳國際影片獎（舊稱最佳外語片）
「在車上」/日本
「漂浪人生」/丹麥
「上帝之手」（The Hand of God，暫譯）/義大利
「世界上最糟糕的人」/挪威
「不丹是教室」（Lunana: A Yak in the Classroom）/不丹（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110208
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