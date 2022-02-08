不丹是教室入圍奧斯卡 台灣女婿獲李安鼓勵[影]

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電影「不丹是教室」搶進今年奧斯卡最佳國際影片15強，為了真實呈現，劇組當時前進海拔超過5000公尺的高山拍攝，更邀請當地居民演出。（海鵬提供）中央社記者王心妤傳真 110年12月22日

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（中央社記者王心妤台北8日電）第94屆奧斯卡今天公布入圍名單，台灣女婿巴沃邱寧多傑執導「不丹是教室」入圍最佳國際影片獎。他的製片妻子賴梵耘表示當下開心到激動尖叫，希望全家能到美國參加頒獎典禮。

「不丹是教室」（Lunana：A Yak in the Classroom）是台灣劇作家賴聲川女婿巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）首部長片，在台灣上映獲得新台幣735萬元票房，他的妻子賴梵耘擔任製片，陪著丈夫登上海拔5000公尺、位於喜瑪拉雅山脈的冰川部落拍攝，片中不只收錄宛如「天堂」般美景，也邀請當地居民參與拍攝。

「不丹是教室」搶進前15強後，國際名導李安也與巴沃邱寧多傑對談，不只增加「不丹是教室」的曝光度，也讓觀眾能聽到巴沃邱寧多傑的創作歷程。

賴梵耘今天對中央社記者表示，李安私下曾鼓勵巴沃邱寧多傑持續創作，也許創作過程會越來越困難，但仍要堅持本心創作。賴梵耘表示，這次入圍也更能理解李安的想法，樹立一個里程碑後，總感覺有點壓力，但仍會繼續努力。

賴梵耘表示，巴沃邱寧多傑將會出席頒獎典禮，雖然一家人帶著孩子會有隔離的問題要考慮，但目前仍努力希望全家人一起參加。

最佳國際影片入圍影片還有義大利電影「上帝之手」（The Hand of God）、丹麥電影「漂浪人生」（Flee）、挪威電影「世界上最爛的人」（The Worst Person in the World）及日本電影「在車上」（Drive My Car）。（編輯：方沛清）1110208

影片來源：Swallow Wings Films海鵬影業