金酸莓獎超級酸 增設「布魯斯威利最差演出獎」

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（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）「表彰」年度爛片的金酸莓獎今天宣布入圍名單，前「終極警探」（Die Hard）影星布魯斯威利的作品多達8部，多到主辦單位覺得有義務要增設「布魯斯威利2021年最差演出」獎。

綜合法新社和路透社報導，布魯斯威利（Bruce Willis）的這幾部作品多為只在串流平台上映的超低成本動作片，扮演的角色包括過氣警長、前警察、退役將領和前中情局間諜等，但沒有一片在影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）贏得超過20%的好評，甚至有3部片從影評那邊得到0%的評價。

布魯斯威利過去曾參與過「黑色追緝令」（Pulp Fiction）、「靈異第六感」（The Sixth Sense）等叫好叫座電影演出，近來雖成為片商宣傳重點，但其實通常露臉時間並不長。

本屆金酸莓獎入圍最多的是Netflix版的百老匯作品「黛安娜王妃：音樂劇」（Diana: The Musical），這部片遭「衛報」評為「年度爛得最歇斯底里的恨劇」。

「黛安娜王妃：音樂劇」共入圍9項，包括最爛導演、最爛劇本，主要演技獎也幾乎都有入圍，包括最爛女主角珍娜德瓦爾（Jeanna de Waal）；雪上加霜的是，該劇百老匯原版也只撐了33場演出。

而金酸莓獎今年同樣不放過拿奧斯卡獎得主開刀的機會，最爛男配角入圍名單中有3人曾喜抱小金人，包括「Gucci：豪門謀殺案」（House of Gucci）的傑瑞德雷托（Jared Leto）、「最後的決鬥」（The Last Duel）的班艾佛列克（Ben Affleck）和「危險境地」（Dangerous，暫譯）的梅爾吉勃遜（Mel Gibson）。

其他受注目的金酸莓獎入圍者還包括以「怪物奇兵全新世代」（Space Jam: A New Legacy）挑戰大銀幕的美國職籃NBA球星詹姆斯（LeBron James）。

金酸莓獎第一次頒獎要回溯到1981年。這個獎是加州大學洛杉磯分校（UCLA）電影畢業生和業界老手共同創造的「結晶」，並選擇以「覆盆子」（raspberry）作為這個惡搞的象徵。

根據金酸莓獎網站，得主是由美國各地和20多國的1100多位金酸莓會員票選而成。

今年的金酸莓獎得主將於奧斯卡金像獎頒獎典禮前一天的3月26日揭曉。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110208