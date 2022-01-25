2022年奧斯卡前線 線上串流片單一次追

（中央社網站25日電）奧斯卡獎頒獎倒數，今年哪些電影有機會抱回小金人呢？美國廣播影評人協會獎（Critics' Choice Awards）是近年重要風向指標，去年備受奧斯卡青睞的「游牧人生」就是影評人眼中佳作。今年入圍名單一字排開類別多元，包括經典科幻名著改編的「沙丘」、歌舞劇「倒數時刻」及講述家庭故事的「樂動心旋律」。中央社整理7部可線上觀看的佳作，趁著春節連假通通追起來吧。

倒數時刻

改編自百老匯劇作家強納生拉森半自傳的同名音樂劇，電影中二代蜘蛛人安德魯加菲演技爆發，唱跳備受好評。故事描述年輕的劇場作曲家為圓百老匯舞台夢，努力創作同時在餐廳兼職端盤子，期望靠著作品一舉翻身。只是追夢之路坎坷顛簸，繳不起水電費、作品不被認可，都讓他反覆自我懷疑。拉森是百老匯長年賣座音樂劇「吉屋出租」的原創者，故事將同性戀、雙性戀、吸毒者與愛滋病患角色搬上舞台，也記錄拉森在紐約的創作歷程，努力追求成功和認同，最後終於靠這部歌劇一炮而紅。

影評推薦：爛番茄 88%、IMDb 7.5

哪裡可以看》Netflix

影片來源：Netflix

樂動心旋律

英文片名CODA意即聾人的小孩（Child of Deaf Adults）。電影不僅描述聽障人士如何克服生活困難，也藉由故事的發展，讓觀眾看見身為聽障家庭裡唯一擁有正常聽力的成員，面臨各種難題時的困頓。艾蜜莉雅瓊斯飾演正值青春期的女主角露比，肩負家庭對外溝通的責任，同時又想要追求自己的人生，在現實中不斷拉扯與掙扎，既寫實又感動人心。

影評推薦：爛番茄96%、IMDb 8.1

哪裡可以看》Apple TV+

影片來源：Apple TV

千萬別抬頭

由李奧納多狄卡皮歐、珍妮佛勞倫斯、梅莉史翠普主演，描述兩名天文學家在各媒體奔走，警告全人類彗星即將撞擊摧毀地球，但群眾的注意力陷進各種海量消息裡，沒人理會專家的提醒，諷刺現代人對重要議題視而不見，卻對明星八卦充滿熱忱，甚至連總統都只顧著選舉，對即將到來的災難置若罔聞。導演亞當麥凱用黑色幽默揭開政治圈的現實，嘲諷滿點。

影評推薦：爛番茄55%、IMDb 7.3

哪裡可以看》Netflix

影片來源：Netflix Asia

沙丘

改編自1965年法蘭克赫伯特同名小說，故事以數千年後的未來作為背景，人類開啟星際旅行，皇帝與貴族爭權奪利，到沙丘開採能啟發意識人類潛能的「香料」，架空故事、文戲精彩有如電影版權力遊戲。卡司有小鮮肉「甜茶」堤摩西夏拉梅，還有憑迷人嗓音和結實體格收服全球粉絲、到哪都一樣吸睛的傑森摩莫亞。另外，蕾貝卡弗格森飾演的母親角色，打破女性默默成就男性的過時規則，成為劇中不可或缺的關鍵力量，剛柔並濟的細膩演出令人印象深刻。

影評推薦：爛番茄83%、IMDb 8.1

哪裡可以看》friDay影音、CATCHPLAY＋、myVideo

影片來源：華納兄弟台灣

馬克白

莎士比亞經典戲劇改編的黑白電影，由丹佐華盛頓和法蘭西絲麥朵曼主演，情節充滿政治角力及內心黑暗面。主角馬克白從充滿正義的革命者墮落成暴君、馬克白夫人複雜難解的心理層面都是看點。導演透過構圖和比例，讓電影畫面如舞台劇般呈現，也有許多特寫鏡頭，觀眾可以仔細欣賞每個角色的情緒變化。丹佐華盛頓2001年曾以「震撼教育」拿下奧斯卡最佳男主角，21年後有望再度入圍。

影評推薦：爛番茄94%、IMDb 7.4

哪裡可以看》Apple TV+

影片來源：Apple TV

失去的女兒

由奧莉薇雅柯爾曼及達珂塔強生主演，描述中年大學教授麗妲到海邊度假，意外認識很早就結婚生子的少婦妮娜，故事以一條條線索鋪陳麗妲充滿恐懼與困惑的艱難過往。麗妲抗拒母親角色，女兒難以管教，老公表面上暖言安慰，實則要她認命的殘酷言語，讓她心理失衡、失去勇氣。片中麗妲原本放鬆的心情瞬間跌落谷底，甚至還偷走小女孩的洋娃娃，讓整部電影充滿懸疑感，不禁令人好奇在女兒成長階段，發生了什麼讓麗妲難以承受的事情。

影評推薦：爛番茄95%、IMDb 6.8

哪裡可以看》Netflix

影片來源：Netflix

犬山記

故事以19世紀美國西部為背景，班奈狄克康柏拜區飾演的哥哥菲爾是個硬派牛仔，把農場經營得有聲有色。弟弟喬治沒知會就娶了寡婦蘿絲當老婆，還帶著一個兒子彼得。菲爾的威嚴受到威脅，明裡暗地羞辱蘿絲，也不斷揶揄性格與外貌相對陰柔的彼得。劇情反映家庭關係裡的權力結構，呈現舊時社會階層對女性與弱勢的壓迫。電影後半段可以看見菲爾在粗獷陽剛的背後，也有只向信任之人顯露的溫柔細膩。最後故事聚焦在菲爾與彼得身上，透過兩人的相處，將角色性格與心理層面描寫得更深入，卻也帶來衝擊震撼的結局。

影評推薦：爛番茄94%、IMDb 7.0

哪裡可以看》Netflix