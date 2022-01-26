精選Netflix、Disney+闔家觀賞新片 過年宅在家不無聊

（中央社網站）今年春節假期長達9天，享受團圓時光、防疫不趴趴走，宅在家不妨選部好片來看！中央社整理影音串流平台Netflix、Disney+適合闔家觀賞的新作，有輕鬆歡樂的動畫片，也有卡司強大的英雄電影，提供您選片參考。

冰原歷險記：巴克大冒險

廣受大人小孩喜愛的「冰原歷險記」系列推出外傳電影，觀眾熟悉的老班底蠻尼、喜德、迪亞哥沒有缺席，不過這次主角是一隻名為巴克的獨眼黃鼠狼，賊頭賊腦的模樣讓人印象深刻。在這個恐龍現身、笑星撞地球的「失落世界」裡，巴克帶領活寶朋友們展開一場驚奇冒險，喜歡可愛、搞笑電影的觀眾千萬別錯過。

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影片來源：Disney Plus TW

永恆族

「永恆族」屬於漫威宇宙第4階段的電影，也是首部由華人執導的漫威電影，導演是2021年以「游牧人生」榮獲奧斯卡最佳導演的趙婷，集結安潔莉娜裘莉、馬東石、陳靜、理察麥登等演員，卡司陣容豪華。故事講述擁有超能力的永恆族守護地球，抵禦變異族入侵後隱姓埋名度日。數世紀後變異族再次威脅人類安危，永恆族成員對於是否繼續保護人類產生分歧，衍生一連串故事。

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影片來源：MarvelTW

魔法滿屋

如果看膩了傳統的迪士尼公主動畫，「魔法滿屋」女主角平凡無奇，更能引起觀眾共鳴。南美洲哥倫比亞山林裡住著一個魔法家族，家族中每位成員都被賜予超乎常人的天賦，例如力大無窮、隨地變出花朵等，唯獨女主角米拉貝兒沒有魔法，她一直對此感到自卑。直到某天米拉貝兒發現家族陷入失去魔法的危機之中，她下定決心保護家人、解開謎團。

電影刻劃家人之間的微妙關係，魔法家族裡每個成員努力符合家人期待，觀眾或多或少能從中看到自己的影子。特別的是，配樂由音樂劇「漢密爾頓」編劇林曼努爾米蘭達助陣，加入滿滿的拉丁元素，是一部配樂動聽、色彩飽和又充滿異國風情的作品。

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影片來源：迪士尼影業

脫稿玩家

「脫稿玩家」結合科幻、喜劇、動作等多種元素，故事發生在電玩遊戲「自由城市」中，蓋伊（萊恩雷諾斯飾）身為其中的一個電玩角色卻渾然不知，他每天出門穿一樣的衣服、喝一樣的咖啡、做一樣的工作，過著日復一日無聊生活。有天他意外察覺自己原來是遊戲裡最不起眼的配角NPC（非玩家角色），試圖擺脫遊戲設定，突破重重難關，變成能控制自己人生的玩家。值得一提的是，電影中藏有許多彩蛋，不只電玩遊戲，也有其他電影的經典場景，帶給觀眾滿滿驚喜。

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影片來源：二十世紀影業

大河之舞：動畫大冒險

（圖取自facebook.com/RiverdanceMovie）

取材自愛爾蘭經典踢踏舞「大河之舞」的動畫作品，配樂氣勢磅礡，電影中跳著踢踏舞的鹿更是一大亮點。故事描述愛爾蘭裔的男主角基根痛失至親後，在旅程中遇見了一群會說話又會跳踢踏舞的大角鹿，他們一同舞動著身體。不過，隨著覬覦鹿群的獵人逼近追捕，劇情有了轉折...

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尚氣與十環傳奇

漫威推出首部以華人為主角的超級英雄電影，劇情描述尚氣（劉思慕飾）從小接受父親文武（梁朝偉飾）嚴厲的戰鬥培訓，精通各種武術招式。尚氣長大後逃離父親控制，改名換姓展開新生活，平靜的日子過了10年，文武軍團再度找上門，尚氣不得不正視自己的命運與過去。觀眾在片中能看到精采的武打場面，也能看見角色心境轉變的細膩描寫，尤其是尚氣與父親之間的恩怨情仇，反映東方傳統家庭觀念。

哪裡看》Disney+、friDay影音、 myVideo、Apple TV、Google Play

影片來源：MarvelTW

皇家浪漫沙龍

「阿拉丁」男主角梅納馬蘇德再度飾演浪漫喜劇中的王子，與平民女子共譜一段甜蜜跨國戀曲。拉伐尼亞國湯馬斯王子不喜愛父母安排的政治聯姻，反而與擔任婚禮髮型師的伊熙擦出曖昧火花。伊熙帶著湯馬斯體驗平民生活，兩人感情越來越深厚，卻得面對來自王室的質疑。「皇家浪漫沙龍」的劇情與角色設定在眾多愛情喜劇中不算凸出，但流暢的敘事與精湛演技仍有亮點，不失為過年放鬆看片的好選擇。

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影片來源：Netflix

（編輯：邵曉潔、徐子苓）1110126