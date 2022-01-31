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大年初一早晚偏涼低溫探14度 走春別忘雨具

2022/1/31 18:44（1/31 19:21 更新）
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氣象局預估1日大年初一各地區早晚氣溫仍偏涼，低溫14至16度，中部以北及東半部雲多易降雨，白天約19至21度。（中央社檔案照片）
氣象局預估1日大年初一各地區早晚氣溫仍偏涼，低溫14至16度，中部以北及東半部雲多易降雨，白天約19至21度。（中央社檔案照片）
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（中央社記者邱祖胤台北31日電）明天是大年初一，氣象局表示，大陸冷氣團雖減弱，但各地區早晚氣溫仍偏涼；受華南雲雨區東移影響，各地有局部降雨機率，外出請攜帶雨具。

根據中央氣象局資料，明天大陸冷氣團減弱，北部、東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移，台灣中部以北、東半部地區、南部山區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲。

氣溫方面，各地低溫攝氏14至16度，由於中部以北及東半部雲多易降雨，高溫回升不多，約19至21度，南部地區高溫24度。

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氣象局表示，明天東北風偏強，桃園至雲林、台東（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南、花蓮沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，澎湖箱網等海水養殖產業應特別注意防範寒害。

此外，根據環保署空氣品質預報資訊，明天環境風場為東北東風至偏東風，北部地區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南地區擴散條件稍差，污染物可能累積，但降雨機率提升，有助洗除空氣污染物，空氣品質為普通至良好等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級。（編輯：唐聲揚）1110131

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