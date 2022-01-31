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初一國道8路段估車潮壅塞 高公局籲北向上午出發

2022/1/31 16:45（1/31 17:16 更新）
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高公局預估1日大年初一國道交通量將增為平日的1.4至1.6倍，重點壅塞路段包括北向宜蘭-坪林等8路段。（中央社檔案照片）
高公局預估1日大年初一國道交通量將增為平日的1.4至1.6倍，重點壅塞路段包括北向宜蘭-坪林等8路段。（中央社檔案照片）
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（中央社記者邱祖胤台北31日電）明天是大年初一，高公局預估國道交通量將增為平日的1.4至1.6倍，呼籲民眾善用1968App掌握即時路況。

高公局今天發布新聞稿預估初一車況，國道交通量為125百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍，提醒用路人注意路況。

高公局預判明天重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹彰化系統-埔鹽系統北向圓山-大華系統國3南向土城-關西快官-霧峰北向草屯-霧峰國5南向南港系統-頭城北向宜蘭-坪林等路段。建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

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高公局表示，明天國道相關疏導措施包括：0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。（編輯：唐聲揚）1110131

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