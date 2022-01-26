BL片單30歲處男隔離後見個面 春節宅家補糖真人篇[影]

（中央社網站）從「大叔的愛」到「如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師」，討論度破表的真人BL劇評價好收視高，吸引越來越多觀眾注意。「隔離後見個面，好嗎」刻畫疫情裡傳遞的真心，「被擦掉的初戀」有傑尼斯偶像帶頭組CP，「三角窗外是黑夜」則在撒糖同時裝神弄鬼，端出獨特氛圍。春節連假期間不管是姐妹團聚同樂，還是收假前自主獨樂，請參考甜度選片吧。

被擦掉的初戀

#日劇 #漫畫改編 #半糖

青木想太偶然發現暗戀的同班女生橋下美緒心有所屬，看著她在橡皮擦上用可愛字跡寫著心儀對象井田浩介的名字，讓他決定改為美緒的戀情加油。只是加油反被加油誤，青木一個手滑、橡皮擦落地被井田撿了起來，誤會的單箭頭從此一發不可收拾。傑尼斯偶像在劇中領銜組CP，詮釋漫畫裡情竇初開的男子高中生，螢幕互動又甜又揪心。我愛的人不愛我能否發展美好結局，每集都抓緊觀眾的目光。

影片來源：Johnny's official

主演：道枝駿佑、目黑蓮

觀影平台：Netflix

隔離後見個面，好嗎

#台劇 #原創 #7分糖

疫情三級警戒期間，坐在電腦前的男大生陳柏春突然收到陌生人傳來的訊息，仔細一看，上網搶標失敗的海鷗相機就拎在對方手裡。柏春心一橫想冒名接收相機，遠在日本的佐藤樹想藉訊息找前男友敘舊，電話那頭他卻不是他，驚訝之餘愛神悄然降臨。

從誤會開始的遠距離交往無損佐藤對柏春的一見鐘情，他還飛來台灣，想把相機親手交給柏春...。10集原創台劇全程以手機拍攝，一集不到10分鐘，呈現自肅生活且不失浪漫，視訊分割畫面像是傾訴「眼裡只看見你」，細細刻劃疫情裡傳遞的真心。

影片來源：KKTV - 日劇、台劇、韓劇、陸劇、動漫線上看

主演：河合朗弘、邱治澔

觀影平台：KKTV

HIStory3 圈套

#台劇 #原創 #HIStory #7分糖

黑道少主唐毅不斷設局想報4年前的血海深仇，盯上他的刑警孟少飛偏偏每次都來插手。孟少飛為了替警局前輩洗刷冤屈，一心想把唐毅逮捕歸案，沒想到案子查著查著，兩顆心越走越近，孟少飛看到唐毅不為人知的一面，唐毅似乎也掉進警官大人愛的圈套。黑幫分子遇上熱血警察，主CP還沒忙完副CP又用力賣萌，一來一往觀眾真的很忙；本土台劇HIStory將常見的小說情節與BL混搭，撞出警匪故事甜蜜新滋味。

影片來源：LINE TV 共享追劇生活

影片來源：LINE TV 共享追劇生活

主演：吳承洋、徐鈞浩、卞慶華、陳廷軒

觀影平台：Netflix、LINE TV

如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師

#日劇 #漫畫改編 #全糖

安達清在30歲生日這天上班途中發現「只要碰觸他人就能聽見對方心聲」，與好友聊天時隨口說説的處男都市傳說居然成真了。不僅如此，他還在上班尖峰時段擁擠電梯裡，聽見同事黑澤優一對自己一往情深的表白，桃花運一缺30年的 Level 1 新手魔法師心裡直喊，「高顏值、業績好又懂社交的那個黑澤，暗戀對象怎麼會是我啦？」

2020話題日劇之一「30歲處男」由網路連載漫畫改編，純情男子搭配爽朗帥哥，讓人少女心全開、全程姨母笑。電影版今年4月將帶著櫻桃魔法回歸，讓粉絲引頸期待。

赤楚衛二（左）與町田啟太（右）因主演BL劇「如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師」，人氣爆棚。（KKTV提供）

影片來源：KKTV - 日劇、台劇、韓劇、陸劇、動漫線上看

主演：町田啓太、赤楚衛二

觀影平台：Hami Video、LINE TV、KKTV

因為我們天生一對

#泰劇 #小說改編 #泰國甜

男子啦啦隊員阿泰為了擺脫小金的窮追不捨，想找前女友假復合卻遭拒絕，只好接受同學建議，硬著頭皮拜託大學裡的風雲人物沙拉瓦幫忙扮演假男友，好讓小金「知男而退」。為了說服不苟言笑的沙拉瓦，阿泰勤練吉他從樂器小白到成功加入社團，費盡工夫才讓沙拉瓦點頭。

假戀情朝夕相處，逼出面癱男神真心話，原來兩人的緣分早在入學前就已經牽在一起。這對CP在螢幕裡説親就親、説抱就抱、説滾床就滾床，老司機開起車來毫不客氣，近期在日本播出也大受歡迎。

（圖取自twitter.com/GMMTV）

影片來源：LINE TV 共享追劇生活

主演：瓦奇拉維特（Vachirawit Chivaaree）、林漢洲（Metawin Opas-iamkajorn）

觀影平台：Netflix、LINE TV

聽見向陽之聲

#電影 #漫畫改編 #微糖

患有突發聽力障礙的杉原航平，在大學裡一直刻意與人拉開距離，直到有天同學佐川太一為了自製便當向他搭話，航平的內心才終於灑進陽光。一餐美食搭起友誼橋樑，太一活潑樂觀、有話直說，一句「聽不見又不是你的錯」溫暖動人，讓航平走出聽障陰霾認真學習手語，兩人的關係也從代抄筆記與免費便當，發展成一段青澀的校園戀情，高人氣漫畫改編故事喚起讀者心底的感動。內向的航平說出「不知道為什麼，我只聽得見太一的聲音」，是書迷心中難忘告白場景。

影片來源：skydigi

主演：多和田秀彌、小野寺晃良

觀影平台：Google play、myVideo

愛在末路之境

#電影 #漫畫改編 #有刀

大伴恭一外遇被抓包，在徵信社工作的學弟今之瀨涉不但拿證據上門，還背著委託人開口要脅：「不想被老婆發現就得用性關係交換。」恭一不願失婚，只好靠一句句謊言勉強維持家庭關係。今之瀨從大學以來暗戀恭一多年，寧願擁抱愛裡的不堪也不甘放手。改編劇本勾勒優柔寡斷程度堪比無良渣男的主角面貌，再反覆以不同人物，組合出既死心塌地又執迷癡纏的愛情方程式。今之瀨對恭一這段無法簡單定義的苦戀看似窮途末路，卻意外在泥沼中走出生機。

（圖取自twitter.com/kyuso_movie）

影片來源：車庫娛樂

主演：成田凌、大倉忠義

觀影平台：Hami Video、myVideo

【同場加映】

三角窗外是黑夜

#電影 #漫畫改編 #金馬奇幻影展 #有刀

書店店員三角康介因為有陰陽眼體質，不論白天夜裡摘下眼鏡就能見鬼，讓他從小受怕。除靈師冷川理人在書店裡邀他一起除魔，還厚著臉皮把三角摟進懷裡，說兩人相遇都是命中註定。三角無法抗拒冷川略強的氣場，只好與他搭擋驅鬼。

雙帥組合助警方辦案，遇上靠詛咒殺人、雙手沾滿血腥的女高中生非浦英莉可，隨案情發展，三角意外發現身旁夥伴和英莉可一樣，都藏著不能說的祕密。原著少女漫畫裡，讓人忍不住高喊「這真的不是BL嗎」的害羞對白，原封不動搬上銀幕，劇情邊撒糖邊裝神弄鬼營造獨特氛圍，有如現代陰陽師撩男大全。

（圖取自twitter.com/sankakumadoeiga）

影片來源：TGHFF

主演： 岡田將生、志尊淳

觀影平台：Hami Video、myVideo、friDay影音

（編輯：鄭懿君）1110126