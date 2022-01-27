過年電影台強檔節目表 小年夜到初五追片看點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）過年防疫不想出門人擠人，宅在家又不知有什麼好看的電影？中央社整理小年夜到大年初五電影台強檔節目表，帶你一次掌握追片看點。

1/30 小年夜

追片看點

今年農曆春節9天連假，多數電影台從小年夜就祭出春節強檔電影，日本動畫導演新海誠作品「天氣之子」、國片「聽見歌 再唱」打頭陣，還有充滿歡樂與希望的歌舞片「紐約高地」，讓過年前忙大掃除、辦年貨的觀眾能靜下心來，享受電影帶來的溫暖及感動。

「天氣之子」以氣候異常為主題，講述離家出走的少年，在東京遇見擁有改變天氣能力的少女，劇情兼顧愛情、關懷時事，日本票房突破百億日圓，榮登2019年日本年度票房冠軍，在台也狂賣新台幣1.6億元。

以「台灣原聲童聲合唱團」指揮馬彼得校長真人實事發想，「聽見歌 再唱」劇情發生在虛構的久埔國小，馬志翔、Ella陳嘉樺分別飾演體育老師及代課老師，共同訓練一群五音不全的學童成為世界知名合唱團，布農族詩歌「拍手歌」（Kipahpah ima）也躍上大銀幕。

喜歡特效動作片的觀眾，可看改編暢銷漫畫的超級英雄電影「血衛」。片中馮迪索死後被改造成超級戰士，重生後身體擁有強大威力，卻被抹去記憶、控制思想，當他發現真實身分後決心展開報復。

由蜜拉喬娃維琪主演的「魔物獵人」，改編熱門電玩遊戲，描述一組菁英部隊意外進入充滿強大魔物的世界，為了找到回去的路，要一一擊退凶狠的魔物。

1/31 除夕

追片看點

國片「當男人戀愛時」、「同學麥娜絲」陪伴觀眾除夕圍爐，全家團圓和樂融融之際，電影台也祭出香港動作電影「怒火」、漫威超級英雄電影「黑豹」、「玩命關頭：特別行動」等片，讓觀眾在歲末年終刺激一下。

邱澤與許瑋甯主演的「當男人戀愛時」，講述深情台客阿成討債討到愛上債務人的女兒浩婷，看似完全不對盤的兩人，擦出戀愛火花；戲外邱澤與許瑋甯也閃婚。台灣票房突破新台幣4億元，成為2021年度國片票房冠軍。邱澤也以「當男人戀愛時」2度在台北電影獎稱帝。

「同學麥娜絲」集結劉冠廷、鄭人碩、納豆（林郁智）及施名帥演出同窗好友，從高中時期就喜歡在泡沫紅茶店聊天打牌，各自遇上愛情、婚姻與事業關卡，考驗彼此友誼，笑中帶淚的真摯情感打動人心。飾演中年魯蛇的納豆奪第57屆金馬獎最佳男配角。

香港動作導演陳木勝遺作「怒火」，甄子丹、謝霆鋒上演火爆激戰。「玩命關頭：特別行動」是系列番外篇，片中巨石強森和傑森史塔森原本勢不兩立，為了擊敗敵人必須攜手合作，動作場面刺激度十足。「玩命關頭7」、「玩命關頭8」也是春節強檔片單。

科幻系列電影「星際爭霸戰」一連3天播出，再現克里斯潘恩飾演的寇克艦長風采，要讓觀眾看得過癮。

2/1 大年初一

追片看點

新年第一天想看電影享受感官刺激，可看韓國活屍電影續集「屍速列車：感染半島」，劇情發生在「屍速列車」4年後，病毒持續在韓國擴散，片中姜棟元、李貞賢設法帶著倖存者逃出喪屍浩劫。電影延續前作探討人性的善惡抉擇，還加入大量打鬥場面與飛車逃命情節，視覺效果震撼，讓人身臨其境。

喜歡動作片的觀眾，除了超級英雄電影「蟻人與黃蜂女」、「神力女超人1984」，還有香港警匪片「金錢帝國：追虎擒龍」，古天樂、梁家輝、吳鎮宇、林家棟聯手主演，善惡對峙的衝擊劇情，呈現香港警察貪污盛行的1970年代。

想感受細膩情感可看國片「親愛的房客」，劇情探討家庭關係、同志族群、收養等議題。電影從對逝者的思念出發，導演鄭有傑在懸疑中暗藏擅長的溫暖基調，片中莫子儀、陳淑芳關係糾葛，對手戲精湛，分別奪下第57屆金馬獎最佳男主角、女配角。

不論大年初一是早起出門拜年、走春，或是防疫整天宅在家，新春想笑一笑的觀眾，還有金馬影帝黃渤主演的科幻喜劇片「瘋狂的外星人」，講述外星人登陸地球發生意外，遇到耍猴人被當成猴子訓練，擦出許多搞笑火花。

2/2 大年初二

追片看點

大年初二回娘家，團聚時刻當然少不了喜劇片，韓國電影「霹靂油俠」改編新聞事件，以盜油為題材，片中徐仁國飾演的鑽孔技術專家組成團隊，加入李洙赫主導的盜油犯罪計畫，要偷走韓國地底的石油，盜油團隊各懷鬼胎，刑警又窮追不捨，過程笑料百出。

「無名弒」打造史上最強的無名小卒，拳拳到肉又穿插黑色幽默。「鋼鐵勳章」改編越戰美軍英雄的真實故事，揭露榮譽勳章背後不為人知的英勇祕辛，震撼還原空軍搜救部隊場面。

「嫌疑人X的獻身」、「雲南蟲谷」則可滿足愛看懸疑電影的觀眾。「嫌疑人X的獻身」是蘇有朋執導，改編日本作家東野圭吾暢銷小說，講述數學天才石泓為拯救失手殺害前夫的鄰居，以縝密邏輯策劃一場難以破解的局。

春節強檔片單還有科幻怪獸電影「哥吉拉II：怪獸之王」，是傳奇影業的怪獸宇宙第3部作品，這回不再只是怪獸爭霸戰，連人類都加入戰局。最新續作「哥吉拉大戰金剛」大年初四也會播出，兩大巨獸上演地表最強對決。

2/3 大年初三

追片看點

「初一早，初二早，初三睡到飽。」初三晚上想看喜劇電影放鬆，有「超人氣動物園」、「名偵探奶奶」、「火鍋英雄」，喜歡浪漫愛情片的人可觀賞「雨妳再次相遇」。

北極熊喝掉觀眾丟下的可樂、樹懶拿手機發訊息…「超人氣動物園」講述為了讓破產、沒有動物的動物園起死回生，職員假扮動物吸引遊客，究竟能成功讓動物園免於倒閉嗎？電影以詼諧敘事手法，帶出動物友善、韓國財閥掌控社會等議題，劇情幽默諷刺人性，讓人捧腹大笑，還能發人省思。

「名偵探奶奶」描述患有阿茲海默症的奶奶是孫女車禍的唯一目擊者，她與兒子一起緝凶，要為孫女討回公道。片中不僅刻劃母子情，也呈現失智症長者的心境，令觀眾笑中帶淚。

「火鍋英雄」為3位國中好友合資用防空洞改建開火鍋店，由於經營不善必須轉讓店鋪還債，為了賣出好價格，3人往洞裡挖以擴充店面，沒想到挖到銀行金庫，這個意外的發現將他們捲入一場危險紛爭。

韓星孫藝珍、蘇志燮主演「雨妳再次相遇」，改編日本作家市川拓司作品「現在，很想見你」，講述妻子離世前留下繪本，透露將回到丈夫和兒子身邊。一年後雨季到來，她出現在丈夫和兒子面前，卻失去記憶，3人迎來不可思議的生活。妻子重返人間其實藏有秘密，奇幻愛情故事背後的真相賺人熱淚。

2/4 大年初四

追片看點

大年初四有犯罪動作片「“大”人物」、災難冒險電影「攀登者」、驚悚片「變種鯊」與「詭妹」，讓觀眾看得刺激又過癮。

「“大”人物」以修車工遭遇非法強拆後跳樓自殺揭開序幕，重案組刑警調查發現案情不單純，懷疑“大”人物涉案。追查過程中，刑警面臨金錢誘惑、家人性命受威脅，那股強大惡勢力超乎想像。片中打鬥畫面讓人腎上腺素飆升，以及飛車追逐情節，帶給觀眾視覺震撼。

「攀登者」由香港導演徐克監製，集結吳京、章子怡、胡歌、井柏然等人主演，成龍客串演出。劇情改編真人真事，1960年代中國登山隊首次登頂珠穆朗瑪峰，15年後原班老將與年輕隊員再次挑戰，然而高山天候難測，致命雪崩正朝他們襲來。

「變種鯊」講述水上飛機意外墜毀，5人被困在救生艇上漂流，身陷恐怖水域，潛伏的巨鯊嗜血準備突襲。片中人鯊搏鬥情節為觀眾帶來緊張感，同時探討面臨生命危急時的人性考驗。

韓國電影「詭妹」由宋智孝、金武烈主演，描述失蹤25年的妹妹突然回到家中，周遭卻開始發生各種怪事，哥哥覺得事有蹊蹺而展開調查，意外發現令人震驚的真相。片中宋智孝瞬間表情轉變及細膩的眼神變化，讓人不寒而慄。

2/5 大年初五

追片看點

春節連假邁入尾聲，大年初五有犯罪推理片「誤殺」，父親為了捍衛家人而設下瞞天騙局，與警方鬥智鬥勇。多重反轉的劇情，引領觀眾一起動腦提振精神，準備在新的一年繼續努力。

「誤殺」講述女子被督察長的兒子強暴，反抗過程中誤殺對方。女子的父親為保護她，選擇埋屍掩蓋一切證據、製造不在場證明，並運用看電影所學的反偵察手段與警察較量。劇情撲朔迷離吊足觀眾胃口，片中真摯的親情也讓人動容。

喜歡懸疑電影的觀眾，可看集合浪漫和驚悚元素的「花漾女子」，以及改編莎朗蒂謀殺案的「從前，有個好萊塢」。「花漾女子」講述前程似錦的醫學系學生，因一場悲劇讓她的未來脫離正軌。電影透過嶄新的女性復仇視角，揭露性暴力受害者的痛苦無助，意想不到的結局發人深省，更奪得第93屆奧斯卡金像獎最佳原創劇本。

李奧納多狄卡皮歐和布萊德彼特聯手主演「從前，有個好萊塢」，在好萊塢嬉皮巔峰時期的1969年，過氣演員和他的替身試圖重回好萊塢建立名聲，卻意外捲入謀殺血案。電影延續導演昆汀塔倫提諾擅長的暴力美學、黑色幽默，帶觀眾領略60年代好萊塢風采。兩大男星首度同台飆戲，火花十足，布萊德彼特也以此片拿下第92屆奧斯卡、第77屆金球獎最佳男配角。（編輯：王靖怡、趙敏雅）1110127