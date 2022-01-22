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過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

2022/1/22 19:07（1/22 20:59 更新）
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六都垃圾清運時間表。（中央社製圖）
六都垃圾清運時間表。（中央社製圖）
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（中央社網站）農曆春節到來，家家戶戶大掃除迎新年，各地都加開垃圾車班次協助清運，不過各縣市停收與恢復清運的時間不同，究竟除夕、初一能不能倒垃圾？如果想丟櫥櫃、床墊與冰箱等大型廢棄物要如何預約？中央社整理六都相關資訊與時間表，陪你除舊布新過好年。

🔔哪些物品算大型廢棄物？
＊體積龐大的家具：彈簧床墊、床組、手推車、腳踏車、電風扇、沙發、桌椅、櫥櫃、行李箱3個（含）以上等
＊家電用品：抽油煙機、瓦斯爐、大型飲水機、電視機、電冰箱、洗衣機、冷氣機等
＊樹枝及個人自行修繕之非石材類廢棄物

台北市

垃圾車
正常清運：1月30、31日（小年夜、除夕）
停止清運：2月1至3日（初一至初三）及2月6日（初六）
恢復清運：2月4、5日（初四、初五）
如果錯過清運時間，各行政區設有垃圾限時收受點，詳細資訊請上台北市環保局查詢。

大型廢棄物
最晚須於1月28日下午4時30分前預約，以利隔日收運，否則要等到2月5日才能預約。各區清潔隊電話預約時間為週一至週六上午6時至下午4時30分，若錯過時段也可撥打1999預約。
各區清潔隊電話點這裡

新北市

垃圾車
加班清運：1月30、31日（小年夜、除夕），31日最晚至晚間6時
停止清運：2月1至3日（初一至初三）及2月6日（初六）
正常清運：2月4、5日（初四、初五）
如果錯過清運時間，可至垃圾定點收運站查詢，詳細資訊請上新北市環保局網站

大型廢棄物
最晚要在1月24日前預約，以利於過年前清運。1月25日至31日僅能預約年後清運，2月4日恢復收運。預約電話可撥打0800-010-857或洽詢清潔隊。
各區清潔隊電話點這裡

若有不需使用但外觀良好且功能正常的家具或家電，可於1月28日前或2月7日後聯絡環保局「幸福小站」（電話：02-8952-0755）安排收運時間，提供給需要的弱勢家庭。

桃園市

垃圾車
加班清運：1月30日（小年夜）下午1時起清運一次（夜間停收），1月31日及2月5日（除夕、初五）上午9時起清運一次（夜間停收）
停止清運：2月1至4日（初一至初四）及2月6日（初六）
正常清運：2月7日（初七）中午12時起加班清運，夜間恢復正常收運
如果錯過清運時間，可至垃圾定點收受點倒垃圾，詳細資訊請上桃園市環保局查詢。

復興區垃圾車
加班清運：1月31日及2月3日（除夕、初三）上午8時起清運一次（夜間停收）
停止清運：1月30日（小年夜），2月1、2日（初一、初二）及4至6日（初四至初六）
正常清運：2月7日（初七）
詳細資訊請上桃園市環保局查詢。

大型廢棄物
年前最後預約清運時間為1月27日下午5時前，各區清潔隊會持續協助清運。若錯過預約時間，2月7日才會恢復正常預約清運。
各區清潔隊電話點這裡

台中市

垃圾車
加班清運：1月30日（小年夜），1月31日（除夕）僅提供日間沿街清運，2月1日及3日（初一、初三）採定時定點清運（時間地點這裡查
停止清運：2月2日及6日（初二、初六）
正常清運：2月4、5日（初四、初五）
詳細資訊請上台中市環保局網站查詢。

大型廢棄物
最晚要在1月28日前預約，過年前清運時間至1月29日止，年後自2月4日起恢復清運。各區清潔隊電話點這裡

台南市

垃圾車
加班清運：1月30、31日（小年夜、除夕）及2月4日（初四）
停止清運：2月1至3日（初一至初三）及6日（初六）
正常清運：2月5日（初五）
各區收運時間表請見台南市環保局網站。

大型廢棄物
原則上最晚須在1月29日前預約，不過各行政區預約截止日不同，建議儘早預約，各區確切時間表這裡看
預約時可打電話給各區清潔隊，或是上網填寫申請單，各區清潔隊收到申請後會主動與民眾約定時間載運；年後2月5日起恢復清運。
各區清潔隊電話點這裡

高雄市

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垃圾車
加班清運：1月30、31日及2月4日（小年夜、除夕、初四）
停止清運：2月1至3日（初一至初三）及2月6日（初六）
正常清運：2月5日（初五）

大型廢棄物
原則上最晚須在1月30日前預約，不過各行政區預約截止日不同，建議儘早預約；年後自2月4日起恢復清運。各區詳細清運時間請見高雄市環保局網站。
各區清潔隊電話點這裡（編輯：高華謙）1110122

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