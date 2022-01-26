舊衣哪裡回收？ 全國1500據點地圖一次查

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（中央社記者張雄風台北26日電）環保署今天表示，年關將至，為協助民眾回收舊衣，已建立「不用品藏寶地圖」網站，匯集全國超過1500家舊衣回收等站點資料，希望民眾將不需用到的舊衣整理乾淨後回收。

行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，統計每年回收的舊衣，近7成可再使用，逾3成因髒污或品質不佳成為廢棄物，造成環境問題；環保署已建立「全國不用品藏寶地圖」，匯集超過1500家舊衣回收及維修站點資料，提供民眾查詢。

環保署於去年11月8日函頒「民眾回收舊衣指引」，向民眾加強宣導舊衣回收觀念及作法。

根據指引，經過清潔整理堪使用的舊衣，例如外衣、外褲、裙子、洋裝、背心、外套、西裝等，均可回收；不需回收的項目為棉被、枕頭、床單、床罩、帽子、內衣褲、鞋襪、窗簾、桌（浴、毛）巾、圍裙、地毯、踏墊、毛線、皮帶、腰帶、皮包、手套、坐墊、絨毛玩具、布偶、布袋、布條等其他紡織品。

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環保署說，民眾清潔整理好後可交給清潔隊資源回收車及地方政府核准設立舊衣回收箱回收；部分時尚品牌為落實企業社會責任，也於門市設置回收箱回收舊衣；此外，民間經營的二手衣回收站點也是舊衣回收的管道。

環保署提醒，舊衣回收箱主要為地方政府提供社福團體申請設置，為維護社福團體權益，請民眾勿投入非屬舊衣物的物品，並保持周邊環境整潔。（編輯：張芷瑄）1110126